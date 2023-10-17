Fransiyum nedir, nerelerde kullanılır? Fransiyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri
En son keşfedilen bir element olan fransiyum, adını Fransa'dan alır. 1939 yılında Marguerite Perey tarafından Paris'teki Curie Enstitüsünde keşfedilmiştir. Dünyada en nadir bulunan elementler sıralamasında ikinci sırada yer almaktadır. Fransiyum nedir, nerelerde kullanılır? Fransiyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.
Oldukça az bulunması sebebiyle ticari anlamda da pek bir işleve sahip değildir. Yarı ömrü sadece 22 dakikadır. Radyumun nükleer reaktörlerde nötron bombardımanına tutulmasıyla elde edilir. Toryumun protonlarla bombardımana tutulmasıyla da üretilebilmektedir. Fransiyum nedir? Nerelerde kullanılır? Fransiyum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.
Fransiyum Nedir?
Kimyasal özellikleri bakımından alkali metallerle benzerlik gösteren element, elektropozitifliği en yüksek elementtir. Alkali metaller arasında ise en çok sezyuma benzerlik gösterir. Periyodik cetvelin 1A alkali metal grubunun 7. periyodunda yer alır. Düşük bir erime noktasına sahip olan elementin kaynama noktası ise bilinmemektedir. Fiziksel ve kimyasal özelliklerinin tamamı da henüz bilinmemektedir. Bu sebeple de erime ve kaynama noktaları konusunda bazı çelişkiler yer almaktadır.
Fransiyum Nerelerde Kullanılır?
Kararsızlığı nedeniyle fransiyum için ticari bir uygulama alanı bulunmamaktadır; yalnızca araştırma amaçlı kullanılmaktadır.
Fransiyum Simgesi
Element “Fr” harfleriyle ifade edilmektedir. Dünya gezegeninde en az bulunan metaldir ve doğada da nadiren bulunur. Astatin elementinden sonra yerkabuğunda keşfedilen ikinci en nadir metal olarak kabul edilir.
Fransiyum Sembolü
Element periyodik tabloda “Fr” sembolüyle temsil edilmektedir. Doğada sadece radyoaktif izotoplar halinde bulunur. Fransiyumun en kararlı izotopu, yarılanma ömrü 21,8 dakika olan Fr-223’tür.
Fransiyum Periyodik Tablodaki Yeri
Periyodik tablonun 7. periyodunun 1. grubunda yer alan elementin atom numarası 87'dir. Fransiyum oldukça radyoaktif bir metaldir ve yarılanma ömrü kısadır. Bu sebeple çevreye fazla bir etkisi yoktur.
Fransiyum Kullanım Alanları
Fransiyum araştırma, kimya alanında ve ayrıca atom yapısında kullanılmaktadır. Kanser araştırmalarında da kullanabileceği tahmin edilmektedir. Ayrıca birçok spektroskopik deneyde de kullanılmaktadır.
Fransiyum Özellikleri