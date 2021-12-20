Fransa’dan Türkiye-Ermenistan "normalleşmesine" destek

AA

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türk ve Ermeni yetkililerinin, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için çalışmak üzere karşılıklı özel temsilciler atamalarını Fransa olarak memnuniyetle karşıladıkları belirtildi.

Açıklamada, Fransa’nın bu sürece tam destek verdiği vurgulanarak, iki ülke arasındaki normalleşme sürecinin "Güney Kafkasya bölgesine daha fazla istikrar getirmeye ve bölgenin kalkınmasına sağlamaya yardımcı olmalıdır." ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tensipleriyle Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirileceğini söylemişti.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vaan Unanyan, Facebook'tan yaptığı açıklamada, "Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Ermenistan ve Türkiye arasındaki diyalog süreci kapsamında özel temsilci olacak." ifadesini kullanmıştı.