Fransa'nın First Lady'si Brigitte Macron popüler dizide oynadı

35 yaşındaki ünlü oyuncu, "Dizinin büyük bir hayranı ve birinci sezonda kendisinden bahsedilmesini büyük bir mizahla karşıladı. Dördüncü sezondaki bu sahne göz açıp kapayıncaya kadar geçti ve onunla çekim yapmak hem bir onur hem de gerçek bir keyifti" diye konuştu.