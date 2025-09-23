Habertürk
        Haberler Spor Futbol Fransa Fransa Ligue 1'de 5. haftanın sonuçları ve puan durumu - Futbol Haberleri

        Fransa Ligue 1'de 5. haftanın görünümü

        Fransa Ligue 1'de 2025/2026 sezonundaki 5. hafta geride kaldı. Lyon, Marsilya, Lille ve Paris SG haftayı galibiyet ile tamamladı. İşte Fransa Ligue 1'de 5. haftanın maç sonuçları, puan durumu ve gelecek haftanın programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 10:30 Güncelleme: 23.09.2025 - 10:30
        Fransa Ligue 1'nin 5. haftasının final maçı, Marsilya ile Paris SG arasında oynandı.

        Marsilya, kendi evinde Paris SG'i 1-0 mağlup ederek toplam puanını 9'a çıkardı; konuk ekip Paris SG ise haftayı 12 puanda tamamladı.

        Lyon, evinde Angers'i 1-0 mağlup ederek toplam puanını 12'ye çıkardı; konuk ekip Angers puan alamayarak evine döndü.

        Paris SG, 5. haftada Marsilya'yı deplasmanda 1-0 yenerek 12 puana yükseldi, Marsilya ise haftayı 9 puanla kapadı.

        Deplasmandaki kritik mücadelede başarılı olamayan Lille, rakibi Lens'e karşı 3-0 mağlup olarak puan kaybetti. Lille'nin bu puan kaybı ile ev sahibi Lens puanını 9'a yükseltirken Lille 10 puanda kaldı.

        Fransa Ligue 1'nin 5. haftasında Nantes ile Rennes arasında oynanan maç 2-2 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

        Zorlu karşılaşmada ev sahibi Brest, rakibi Nice takımını 4-1 geçmeyi başardı.

        Strasbourg, 5. haftada oynanan mücadelede Paris FC'i 3-2 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Strasbourg böylece 12 puana yükseldi. Strasbourg'u ağırlayan Paris FC ise 6 puanda kaldı.

        Havre ile Lorient ligin 5. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Havre 4 puana ulaşırken, Lorient ise 4 puana yükseldi.

        Auxerre evinde konuk ettiği Toulouse'yi 1-0 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

        Monaco, ligin 5. haftasında Metz'i konuk etti. Mücadeleyi kazanan taraf ev sahibi ekip oldu: 5-2.

        2025/2026 Sezonu Fransa Ligue 1 - 5. Haftanın Sonuçları
        19.09.2025 21:45
        Olympique Lyon
        1
        Angers
        0
        İY(0-0)
        20.09.2025 18:00
        Nantes
        2
        Rennes
        2
        İY(0-2)
        20.09.2025 20:00
        Stade Brest 29
        4
        Nice
        1
        İY(2-1)
        20.09.2025 22:05
        Lens
        3
        Lille
        0
        İY(2-0)
        21.09.2025 16:00
        Paris FC
        2
        Strasbourg
        3
        İY(0-1)
        21.09.2025 18:15
        Havre AC
        1
        Lorient
        1
        İY(0-1)
        21.09.2025 18:15
        Auxerre
        1
        Toulouse
        0
        İY(1-0)
        21.09.2025 18:15
        Monaco
        5
        Metz
        2
        İY(1-1)
        22.09.2025 21:00
        Marsilya
        1
        Paris St Germain
        0
        İY(1-0)

        2025/2026 Sezonu Fransa Ligue 1 - 5. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Monaco
        		5 4 0 1 12 6
        2
        Paris St Germain
        		5 4 0 1 12 6
        3
        Olympique Lyon
        		5 4 0 1 12 4
        4
        Strasbourg
        		5 4 0 1 12 3
        5
        Lille
        		5 3 1 1 10 5
        6
        Marsilya
        		5 3 0 2 9 6
        7
        Lens
        		5 3 0 2 9 3
        8
        Rennes
        		5 2 2 1 8 -1
        9
        Toulouse
        		5 2 0 3 6 -2
        10
        Auxerre
        		5 2 0 3 6 -2
        11
        Paris FC
        		5 2 0 3 6 -3
        12
        Nice
        		5 2 0 3 6 -3
        13
        Angers
        		5 1 2 2 5 -1
        14
        Stade Brest 29
        		5 1 1 3 4 -2
        15
        Havre AC
        		5 1 1 3 4 -2
        16
        Nantes
        		5 1 1 3 4 -2
        17
        Lorient
        		5 1 1 3 4 -7
        18
        Metz
        		5 0 1 4 1 -8

        2025/2026 Sezonu Fransa Ligue 1 - 6. Hafta Maçları
