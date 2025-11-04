Fransa Ligue 1'de 10. haftanın görünümü

Strasbourg ile Auxerre takımları arasındaki mücadele, Fransa Ligue 1'nin 10. haftasına nokta koyan son maç oldu.

Strasbourg, evindeki mücadelede rakibi Auxerre'yi 3-0 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.

Marsilya, kendi sahasındaki mücadelede rakibi Angers ile 2-2 berabere kaldı ve puanları paylaştı. Bu mücadele sonunda Marsilya puanını 19'a yükseltirken Angers ise 10 puana ulaştı.

Lyon, 10. haftada konuk olduğu Paris FC ile berabere kaldı. 3-3 biten maçta Lyon ve Paris FC 1'er puan alırken ev sahibi ekip haftayı 11, konuk ekip ise 19 puan ile noktaladı.

Lille, ligin bu haftasında Nice'e karşı deplasmanda oynadığı maçtan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı. Lille bu sonucun ardından haftayı 17 puanla kapattı; Nice ise puanını 17'ye yükseltti.

Deplasmandaki kritik mücadelede Paris SG, rakibi Paris SG ile berabere kalarak 1 puan almayı başardı. Maçın bu skorla tamamlanmasının ardından ev sahibi takım Lorient 9 puana ulaşırken Paris SG toplamda 21 puana yükselmeyi başardı.

Metz evinde konuk ettiği Lens'i 2-0 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.