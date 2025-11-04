Fransa Ligue 1'de 10. haftanın sonuçları
Fransa Ligue 1'de 2025/2026 sezonundaki 10. hafta oynanan maçlarla sona erdi. Paris SG, Lille ve Lyon haftayı galibiyet ile tamamladı. Marsilya ise puan kaybı yaşayan taraf oldu. İşte Fransa Ligue 1'de 10. haftanın görünümü, alınan sonuçlar ve puan durumu...
Strasbourg ile Auxerre takımları arasındaki mücadele, Fransa Ligue 1'nin 10. haftasına nokta koyan son maç oldu.
Strasbourg, evindeki mücadelede rakibi Auxerre'yi 3-0 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.
Marsilya, kendi sahasındaki mücadelede rakibi Angers ile 2-2 berabere kaldı ve puanları paylaştı. Bu mücadele sonunda Marsilya puanını 19'a yükseltirken Angers ise 10 puana ulaştı.
Lyon, 10. haftada konuk olduğu Paris FC ile berabere kaldı. 3-3 biten maçta Lyon ve Paris FC 1'er puan alırken ev sahibi ekip haftayı 11, konuk ekip ise 19 puan ile noktaladı.
Lille, ligin bu haftasında Nice'e karşı deplasmanda oynadığı maçtan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı. Lille bu sonucun ardından haftayı 17 puanla kapattı; Nice ise puanını 17'ye yükseltti.
Deplasmandaki kritik mücadelede Paris SG, rakibi Paris SG ile berabere kalarak 1 puan almayı başardı. Maçın bu skorla tamamlanmasının ardından ev sahibi takım Lorient 9 puana ulaşırken Paris SG toplamda 21 puana yükselmeyi başardı.
Metz evinde konuk ettiği Lens'i 2-0 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.
Zorlu müsabakada ev sahibi Havre, rakibi Brest'i etkili oyunuyla 1-0 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 12'ye yükseltti.
Zorlu deplasmanda Monaco ev sahibi rakibi Nantes'i 5-3 mağlup etti.
Fransa Ligue 1'nin 10. haftasında Toulouse ile Rennes arasında oynanan maç 2-2 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.