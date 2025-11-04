Habertürk
        Fransa Ligue 1'de 10. haftanın görünümü - Futbol Haberleri

        Fransa Ligue 1'de 10. haftanın sonuçları

        Fransa Ligue 1'de 2025/2026 sezonundaki 10. hafta oynanan maçlarla sona erdi. Paris SG, Lille ve Lyon haftayı galibiyet ile tamamladı. Marsilya ise puan kaybı yaşayan taraf oldu. İşte Fransa Ligue 1'de 10. haftanın görünümü, alınan sonuçlar ve puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 10:30 Güncelleme: 04.11.2025 - 10:30
        Fransa Ligue 1'de 10. haftanın görünümü
        Strasbourg ile Auxerre takımları arasındaki mücadele, Fransa Ligue 1'nin 10. haftasına nokta koyan son maç oldu.

        Strasbourg, evindeki mücadelede rakibi Auxerre'yi 3-0 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.

        Marsilya, kendi sahasındaki mücadelede rakibi Angers ile 2-2 berabere kaldı ve puanları paylaştı. Bu mücadele sonunda Marsilya puanını 19'a yükseltirken Angers ise 10 puana ulaştı.

        Lyon, 10. haftada konuk olduğu Paris FC ile berabere kaldı. 3-3 biten maçta Lyon ve Paris FC 1'er puan alırken ev sahibi ekip haftayı 11, konuk ekip ise 19 puan ile noktaladı.

        Lille, ligin bu haftasında Nice'e karşı deplasmanda oynadığı maçtan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı. Lille bu sonucun ardından haftayı 17 puanla kapattı; Nice ise puanını 17'ye yükseltti.

        Deplasmandaki kritik mücadelede Paris SG, rakibi Paris SG ile berabere kalarak 1 puan almayı başardı. Maçın bu skorla tamamlanmasının ardından ev sahibi takım Lorient 9 puana ulaşırken Paris SG toplamda 21 puana yükselmeyi başardı.

        Metz evinde konuk ettiği Lens'i 2-0 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

        Zorlu müsabakada ev sahibi Havre, rakibi Brest'i etkili oyunuyla 1-0 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 12'ye yükseltti.

        Zorlu deplasmanda Monaco ev sahibi rakibi Nantes'i 5-3 mağlup etti.

        Fransa Ligue 1'nin 10. haftasında Toulouse ile Rennes arasında oynanan maç 2-2 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

        2025/2026 Sezonu Fransa Ligue 1 - 10. Haftanın Sonuçları
        29.10.2025 21:00
        Lorient
        1
        Paris St Germain
        1
        İY(0-0)
        29.10.2025 21:00
        Nice
        2
        Lille
        0
        İY(1-0)
        29.10.2025 21:00
        Metz
        2
        Lens
        0
        İY(0-0)
        29.10.2025 21:00
        Havre AC
        1
        Stade Brest 29
        0
        İY(0-0)
        29.10.2025 23:05
        Nantes
        3
        Monaco
        5
        İY(2-2)
        29.10.2025 23:05
        Toulouse
        2
        Rennes
        2
        İY(0-0)
        29.10.2025 23:05
        Marsilya
        2
        Angers
        2
        İY(0-1)
        29.10.2025 23:05
        Paris FC
        3
        Olympique Lyon
        3
        İY(0-1)
        29.10.2025 23:05
        Strasbourg
        3
        Auxerre
        0
        İY(0-0)

        2025/2026 Sezonu Fransa Ligue 1 - 10. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Paris St Germain
        		10 6 3 1 21 11
        2
        Monaco
        		10 6 2 2 20 7
        3
        Marsilya
        		10 6 1 3 19 13
        4
        Strasbourg
        		10 6 1 3 19 9
        5
        Olympique Lyon
        		10 6 1 3 19 4
        6
        Lens
        		10 6 1 3 19 4
        7
        Lille
        		10 5 2 3 17 9
        8
        Nice
        		10 5 2 3 17 1
        9
        Toulouse
        		10 4 2 4 14 2
        10
        Rennes
        		10 2 6 2 12 -2
        11
        Havre AC
        		10 3 3 4 12 -4
        12
        Paris FC
        		10 3 2 5 11 -3
        13
        Angers
        		10 2 4 4 10 -6
        14
        Stade Brest 29
        		10 2 3 5 9 -4
        15
        Nantes
        		10 2 3 5 9 -5
        16
        Lorient
        		10 2 3 5 9 -9
        17
        Auxerre
        		10 2 1 7 7 -9
        18
        Metz
        		10 1 2 7 5 -18

        2025/2026 Sezonu Fransa Ligue 1 - 11. Hafta Maçları
        01.11.2025 19:00
        Paris St Germain
        Nice
        01.11.2025 21:00
        Monaco
        Paris FC
        01.11.2025 23:05
        Auxerre
        Marsilya
        02.11.2025 17:00
        Rennes
        Strasbourg
        02.11.2025 19:15
        Lens
        Lorient
        02.11.2025 19:15
        Lille
        Angers
        02.11.2025 19:15
        Nantes
        Metz
        02.11.2025 19:15
        Toulouse
        Havre AC
        02.11.2025 22:45
        Stade Brest 29
        Olympique Lyon
