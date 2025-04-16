Fransa Ligue 1'de 29. haftanın sonuçları ve puan durumu
Fransa Ligue 1'de 2024/2025 sezonundaki 29. hafta heyecanı tamamlandı. Marsilya, Lille, Lyon ve Paris SG haftayı galibiyetle noktaladı. İşte Fransa Ligue 1'de 29. haftanın maç sonuçları, puan durumu ve gelecek haftanın programı...
Fransa Ligue 1'nin 29. haftası, Nantes-Paris SG karşılaşmasıyla sona erdi.
Paris SG, deplasmandaki maçında Nantes'e karşı eşitliği bozamayarak 0-0 berabere kaldı ve puanları paylaştı. Bu maçın akabinde Nantes 30 puana ulaşırken Paris SG ise 74 puana yükseldi.
Lyon, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Auxerre takımını 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve 51 puana yükseldi. Puansız ayrılan ev sahibi takım Auxerre ise 38 puanda kaldı.
Lille, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi Toulouse'yi etkili oyunuyla 2-1 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 50 puana ulaştı.
Monaco'nun konuğu olarak sahaya çıkan Marsilya, maçı 3-0 kaybederek haftayı 52 puanla kapattı; Monaco ise puanını 53'e yükseltti.
Reims, bu hafta Lens'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-0 ile konuk ekip Reims oldu.
Strasbourg, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Nice ile berabere kalarak 2-2 puanları paylaştı.
Zorlu mücadelede ev sahibi St Etienne, rakibi Brest'i tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 3-3 berabere kalarak puanları paylaştı.
Lig'in 29. haftasında Rennes deplasmanda Havre'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Rennes oldu: Maç 5-1 tamamlandı.
Angers, evindeki mücadelede rakibi Montpellier'i etkili oyunuyla 2-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Angers puanını 30'a yükseltti.