Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        74
        Fenerbahçe
        FB
        71
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        51
        ikas Eyüpspor
        EYP
        50
        Beşiktaş
        BJK
        48
        Rams Başakşehir
        İBFK
        45
        Gaziantep FK
        GFK
        42
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        40
        Trabzonspor
        TS
        39
        Göztepe
        GÖZ
        39
        Kasımpaşa
        KSM
        39
        Tümosan Konyaspor
        KON
        37
        Bellona Kayserispor
        KYS
        36
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        34
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        34
        Net Global Sivasspor
        SVS
        31
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Fransa Fransa Ligue 1'de 29. haftanın sonuçları - Futbol Haberleri

        Fransa Ligue 1'de 29. haftanın sonuçları ve puan durumu

        Fransa Ligue 1'de 2024/2025 sezonundaki 29. hafta heyecanı tamamlandı. Marsilya, Lille, Lyon ve Paris SG haftayı galibiyetle noktaladı. İşte Fransa Ligue 1'de 29. haftanın maç sonuçları, puan durumu ve gelecek haftanın programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 10:30 Güncelleme: 16.04.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fransa Ligue 1'de 29. haftanın sonuçları
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fransa Ligue 1'nin 29. haftası, Nantes-Paris SG karşılaşmasıyla sona erdi.

        Paris SG, deplasmandaki maçında Nantes'e karşı eşitliği bozamayarak 0-0 berabere kaldı ve puanları paylaştı. Bu maçın akabinde Nantes 30 puana ulaşırken Paris SG ise 74 puana yükseldi.

        Lyon, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Auxerre takımını 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve 51 puana yükseldi. Puansız ayrılan ev sahibi takım Auxerre ise 38 puanda kaldı.

        Lille, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi Toulouse'yi etkili oyunuyla 2-1 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 50 puana ulaştı.

        Monaco'nun konuğu olarak sahaya çıkan Marsilya, maçı 3-0 kaybederek haftayı 52 puanla kapattı; Monaco ise puanını 53'e yükseltti.

        Reims, bu hafta Lens'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-0 ile konuk ekip Reims oldu.

        Strasbourg, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Nice ile berabere kalarak 2-2 puanları paylaştı.

        Zorlu mücadelede ev sahibi St Etienne, rakibi Brest'i tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 3-3 berabere kalarak puanları paylaştı.

        Lig'in 29. haftasında Rennes deplasmanda Havre'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Rennes oldu: Maç 5-1 tamamlandı.

        Angers, evindeki mücadelede rakibi Montpellier'i etkili oyunuyla 2-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Angers puanını 30'a yükseltti.

        2024/2025 Sezonu Fransa Ligue 1 - 29. Haftanın Sonuçları
        11.04.2025 21:45
        Lens
        0
        Reims
        2
        İY(0-1)
        12.04.2025 18:00
        Monaco
        3
        Marsilya
        0
        İY(1-0)
        12.04.2025 20:00
        Toulouse
        1
        Lille
        2
        İY(1-2)
        12.04.2025 22:05
        Strasbourg
        2
        Nice
        2
        İY(0-1)
        13.04.2025 16:00
        Saint Etienne
        3
        Stade Brest 29
        3
        İY(2-3)
        13.04.2025 18:15
        Havre AC
        1
        Rennes
        5
        İY(1-3)
        13.04.2025 18:15
        Angers
        2
        Montpellier
        0
        İY(2-0)
        13.04.2025 21:45
        Auxerre
        1
        Olympique Lyon
        3
        İY(0-0)
        22.04.2025 21:45
        Nantes
        0
        Paris St Germain
        0
        İY(0-0)

        2024/2025 Sezonu Fransa Ligue 1 - 29. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Paris St Germain
        		28 23 5 0 74 54
        2
        Monaco
        		29 16 5 8 53 22
        3
        Marsilya
        		29 16 4 9 52 16
        4
        Olympique Lyon
        		29 15 6 8 51 18
        5
        Lille
        		29 14 8 7 50 13
        6
        Strasbourg
        		29 14 8 7 50 11
        7
        Nice
        		29 13 9 7 48 17
        8
        Stade Brest 29
        		29 13 5 11 44 1
        9
        Lens
        		29 12 6 11 42 0
        10
        Auxerre
        		29 10 8 11 38 -2
        11
        Rennes
        		29 11 2 16 35 4
        12
        Toulouse
        		29 9 7 13 34 0
        13
        Nantes
        		28 7 9 12 30 -14
        14
        Angers
        		29 8 6 15 30 -18
        15
        Reims
        		29 7 8 14 29 -11
        16
        Havre AC
        		29 8 3 18 27 -30
        17
        Saint Etienne
        		29 6 6 17 24 -36
        18
        Montpellier
        		29 4 3 22 15 -45

        2024/2025 Sezonu Fransa Ligue 1 - 30. Hafta Maçları
        18.04.2025 21:45
        Rennes
        Nantes
        19.04.2025 18:00
        Paris St Germain
        Havre AC
        19.04.2025 20:00
        Monaco
        Strasbourg
        19.04.2025 22:05
        Marsilya
        Montpellier
        20.04.2025 16:00
        Lille
        Auxerre
        20.04.2025 18:15
        Reims
        Toulouse
        20.04.2025 18:15
        Nice
        Angers
        20.04.2025 18:15
        Stade Brest 29
        Lens
        20.04.2025 21:45
        Saint Etienne
        Olympique Lyon
        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sırrı Süreyya Önder'in kalp ameliyatı sona erdi
        Sırrı Süreyya Önder'in kalp ameliyatı sona erdi
        38 milyon lira değerinde döviz! Hayatının şokunu yaşadı!
        38 milyon lira değerinde döviz! Hayatının şokunu yaşadı!
        Saim dede evde yanmış halde bulundu!
        Saim dede evde yanmış halde bulundu!
        Osimhen şampiyonluğa odaklandı!
        Osimhen şampiyonluğa odaklandı!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Biden kamuoyu önünde ilk kez konuştu
        Biden kamuoyu önünde ilk kez konuştu
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        Alevler her yeri sardı... Evde mahsur kaldı!
        Alevler her yeri sardı... Evde mahsur kaldı!
        Çalışmadan nasıl emekli olunur?
        Çalışmadan nasıl emekli olunur?
        Tarz değil, kefen parası
        Tarz değil, kefen parası
        Sürücü 17 yaşında ve ehliyetsiz! Berat'ın katiline tahliye!
        Sürücü 17 yaşında ve ehliyetsiz! Berat'ın katiline tahliye!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Trump'tan Harvard'a bir tehdit daha
        Trump'tan Harvard'a bir tehdit daha
        Tarifeler Nvidia'yı vurdu
        Tarifeler Nvidia'yı vurdu
        Trump ülkeden gitmeye gönüllü olanlara para verecek
        Trump ülkeden gitmeye gönüllü olanlara para verecek
        Zirai don tehlikesi devam ediyor! Sıcaklıklar artıyor
        Zirai don tehlikesi devam ediyor! Sıcaklıklar artıyor
        Bungalovdaki gizli kamera! 2 kişi tutuklandı
        Bungalovdaki gizli kamera! 2 kişi tutuklandı
        Cevabını sadece bir kişinin bildiği 3 gizem!
        Cevabını sadece bir kişinin bildiği 3 gizem!
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        Habertürk Anasayfa