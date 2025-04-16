Fransa Ligue 1'de 29. haftanın sonuçları

Fransa Ligue 1'nin 29. haftası, Nantes-Paris SG karşılaşmasıyla sona erdi.

Paris SG, deplasmandaki maçında Nantes'e karşı eşitliği bozamayarak 0-0 berabere kaldı ve puanları paylaştı. Bu maçın akabinde Nantes 30 puana ulaşırken Paris SG ise 74 puana yükseldi.

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Lyon, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Auxerre takımını 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve 51 puana yükseldi. Puansız ayrılan ev sahibi takım Auxerre ise 38 puanda kaldı.

Lille, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi Toulouse'yi etkili oyunuyla 2-1 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 50 puana ulaştı.

Monaco'nun konuğu olarak sahaya çıkan Marsilya, maçı 3-0 kaybederek haftayı 52 puanla kapattı; Monaco ise puanını 53'e yükseltti.

Reims, bu hafta Lens'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-0 ile konuk ekip Reims oldu.

Strasbourg, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Nice ile berabere kalarak 2-2 puanları paylaştı.

Zorlu mücadelede ev sahibi St Etienne, rakibi Brest'i tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 3-3 berabere kalarak puanları paylaştı.