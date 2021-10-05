Fransa'daki kiliselerde korkunç cinsel istismar raporu!

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Fransa'daki kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğu tespit edildi.

Komisyon başkanı Jean-Marc Sauve, 1950'den beri 216 bin çocuğun din adamları tarafından istismara uğradığını söyledi. Sauve, çevrimiçi olarak yaptığı konuşmada istismarı sistematik olduğunu belirtti.

Kilise'nin gerekli önlemleri almadığını belirten Sauve, aynı zamanda görmezden gelindiğini aktardı.

Problemin hala geride bırakılamadığına dikkat çeken Sauve, kurbanların iç soruşturmaya dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Sauve, komisyonun kendisinin 2 bin 700 civarında istismar vakası tespit ettiğini söyledi. Cinsel istismar mağdurlarının sayısının 330 bine kadar çıkabileceği ifade edildi.