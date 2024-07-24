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        Haberler Dünya Fransa'da sol ittifak, ağustos ortasına kadar yeni bir hükümet kurulmaması kararına tepki gösterdi | Dış Haberler

        Fransa'da sol ittifak, ağustos ortasına kadar yeni bir hükümet kurulmaması kararına tepki gösterdi

        Fransa'da erken genel seçimlerin mağlubu Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ağustos ortasına kadar yeni bir hükümet kurulmayacağını belirtmesi, seçimleri kazanan sol ittifak tarafından tepkiyle karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 13:36 Güncelleme: 24.07.2024 - 13:36
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        Fransa'da sol ittifaktan Macron'a tepki
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        Genel seçimlerin galibi sol ittifak Yeni Halk Cephesi'nin önde gelen isimleri, yeni hükümetin hemen kurulmayacağına ilişkin Macron'un açıklamalarından memnun olmadıklarını dile getirdi.

        TF1 kanalına konuk olan Sosyalist Parti (PS) lideri Olivier Faure, Macron'un, sol ittifakın ortak başbakan adayı Lucie Castets'i atamayı reddetmesi durumunda, hükümete karşı Ulusal Mecliste gensoru önergesi sunacaklarını belirtti.

        Faure, seçimlerde hiçbir siyasi gücün Mecliste salt çoğunluğa ulaşamadığına işaret ederek, "Bu bir gerçek ancak seçimde galip gelen bir güç var ve bütün demokratik ülkelerde seçimde galip gelen güçten hükümet kurması istenir." dedi.

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        "İktidar kanadıyla bir koalisyona katılmak söz konusu olamaz"

        Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Parti Koordinatörü Manuel Bompard, RTL radyosuna yaptığı açıklamada, Macron'un, Castets'i başbakan olarak ataması için vatandaşlara "gösteriler düzenleme" çağrısında bulundu.

        Bompard, Fransa Cumhurbaşkanı'nı "Elysee'de saklanan bir çeşit çılgına" benzetirken, Macron'un vatandaşların sandıkta verdiği "siyasetin sona erdi" mesajını kabul etmediği yorumunu yaptı.

        LFI'nin kurucu lideri Jean-Luc Melenchon, X hesabından yaptığı açıklamada, Macron'un seçim sonuçlarını yok saydığını ve sol ittifakını "kendisiyle işbirliği" yapmaya zorlamak istediğini belirterek, Macron'u Fransızların oyuna saygı duymaya veya istifa etmeye çağırdı.

        Fransa Komünist Partisi (PCF) lideri Fabien Roussel, konuk olduğu RMC kanalında, "Fransızlara bu denli zarar vermiş olan iktidar kanadıyla bir koalisyona katılmak söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

        Roussel, Fransızların hor görülmüş hissettiğini dile getirerek, kendisine bu konuda her gün "Cumhurbaşkanı bizimle alay ediyor. Aynı başkanı Ulusal Meclise koydu, aynı başbakanı elinde tutuyor. Ekmek ve sirk (siyaseti), kendimizi Antik Roma'da sanıyoruz. Bu, utanç verici ve skandal." şeklinde eleştirinin geldiğini aktardı.

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        Yeni Halk Cephesi'nin Milletvekili Rodrigo Arenas, X hesabından, "Macron'dan geriye sadece narsisizm ve zorbalık kalacak. Lucie Castets'in nitelikleri konusunda ona kanıtlanması gereken bir şey yok ve kimse onun fikrini sormuyor. Onun görevi, sadece onu atamak. Macron, Fransa'yı otoriter rejimler kulübüne mi sokmak istiyor?" paylaşımında bulundu.

        "Cumhurbaşkanı'ndan beni başbakan olarak atamasını istiyorum"

        Sol ittifakın başbakan adayı 37 yaşındaki Castets ise France Inter radyosunda yaptığı açıklamada, Macron'un seçimlerin galiplerini hükümet kurmak için çağırmayarak, demokrasiyi yok saydığı değerlendirmesinde bulundu.

        Castets, başbakanlık görevini üstlenmeye hazır olduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı'ndan sorumluluklarını üstlenmesini ve beni başbakan olarak atamasını istiyorum." dedi.

        İktidar kanadı ve sol ittifak arasındaki derin anlaşmazlıklar nedeniyle bir koalisyon kurulmasının mümkün olmadığını söyleyen Castets, her yeni yasa tasarısı için milletvekillerini ikna etmeye çalışacaklarını kaydetti.

        Sol ittifak, Lucie Castets'i ortak başbakan adayı olarak belirlemişti

        Genel seçimlerin galibi sol ittifak Yeni Halk Cephesi, Macron'un dün Fransız televizyonuna verdiği röportaj öncesi ortak başbakan adayı olarak Lucie Castets'i belirlediklerini duyurmuştu.

        Macron, dün, France 2 kanalında katıldığı yayında, iktidarın kaybettiği genel seçimleri "kimsenin kazanmadığını" savunurken, "Açıkçası, ağustos ortasına kadar Olimpiyat Oyunları'na odaklanmamız gerekiyor, bunun ardından görüşmelerin gidişatına göre başbakan atamak ve ona hükümet kurma görevini vermek benim sorumluluğum olacak." ifadelerini kullanmıştı.

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