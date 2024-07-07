Fransa'da seçimin 2. turu tamamlandı

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Fransa'da düzenlenen erken genel seçimlerde 2. tur oylaması, ilk turda olduğu gibi yüksek katılımla devam ederken; yerel saatle 17.00 itibarıyla seçmenlerin yüzde 59,71’i oyunu kullandı.

Yaklaşık 68 milyon 400 bin nüfuslu ülkede, 49,5 milyon Fransız seçmen, 2. turda 5 yıl boyunca kendilerini Ulusal Mecliste temsil edecek 501 milletvekilini belirlemek için oy kullanıyor. Mecliste görev alacak diğer 76 milletvekili ilk turda seçilmişti.

SANDIKLAR 20.00'DA KAPANACAK Ülkenin ana kara topraklarında, sandıklar yerel saatle 18.00'de, başkent Paris dahil büyük kentlerde 20.00'de kapanacak. Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 08.00'de başlayan oy verme işleminde 17.00 itibarıyla seçmenlerin yüzde 59,71’i oy kullandı. REKLAM Genel seçimlerin 2. turunda, 17.00 itibarıyla seçime katılım oranı, 2022'de düzenlenen seçimlere kıyasla 20 puan arttı ve 1981’den bu yana aynı saatte ve 2. turda kaydedilen en yüksek katılım oranı olarak kayıtlara geçti. Aynı saatlerde ilk turda katılım oranı yüzde 59,39 olmuştu. Vatandaşların tatil dönemine rağmen yüksek katılımla sandığa gitmesi, ülkede bu seçime verilen önemi gösteriyor. Ipsos araştırma şirketi, seçimin 2. turunda nihai katılımı yüzde 67 olarak öngörüyor.

AŞIRI SAĞ KARŞITI GÖSTERİLER DÜZENLENİYOR Fransa’da erken genel seçimlerin ilk turundan yüzde 33 civarında oyla birinci çıkan aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi ittifakının 2. turda da birinci geleceği tahmin ediliyor. Sandıkların kapanmasının ardından yerel saatle 20.00 civarında Paris’teki Cumhuriyet Meydanı’nda ve ülkenin farklı kentlerinde aşırı sağ karşıtı gösteriler yapılması planlanıyor. Solcu Yeni Halk Cephesi ittifakında yer alan Yeşiller Partisi (EELV) lideri Marine Tondelier, X hesabından yaptığı paylaşımda, bu akşam yapılması planlanan gösterilerde, olası şiddet olaylarına karşı halkı ve yetkilileri uyardı. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.