İtalya'da Etna Yanardağı kül ve lav püskürtmeye devam ediyor
İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, kül ve lav püskürtmeye devam ediyor.
- 1
4-5 Temmuz'da volkanik patlamaların arttığı Etna'da sakin geçen dünün ardından bugün sabaha karşı yeniden kül ve lav püskürtme faaliyetleri gözlendi.
- 2
Etna'nın püskürttüğü küller, yanardağın etrafındaki yollar ile Zafferana Etnea, Acireale ve Giarre gibi yerleşim yerlerindeki caddelerin külle kaplanmasına yol açtı.
- 3
İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) paylaştığı bilgilerde de günün ilk saatlerinde "Voragine" isimli kraterde yeni patlamaların gözlendiği, yüksek kesimlerde lav akışlarının yaşandığı kaydedildi.
-
- 4
Etna'nın püskürttüğü küllerin yaklaşık 5 kilometre yüksekliğe ulaştığı belirtildi.
- 5
Basında çıkan haberlerde de kül bulutu dolayısıyla bölgeden geçen uçaklar için "kırmızı" uyarı yayınlandığı ancak şu an için Katanya Fontanarossa Havalimanı'da hava trafiğini etkileyen bir durumun olmadığı ifade edildi.
- 6
Etna Yanardağı, yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliği ile Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyor.
-
- 7
Öte yandan, hafta içinde Etna'nın ardından faaliyete geçen ülkedeki bir diğer aktif yanardağı Stromboli'de de volkanik faaliyetlerin 5 Temmuz'dakine göre daha düşük yoğunlukta da olsa devam ettiği ancak "kırmızı" alarm durumunun devam ettiği bildirildi.
*Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.