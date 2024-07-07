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        Haberler Dünya İtalya'da Etna Yanardağı kül ve lav püskürtmeye devam ediyor | Dış Haberler

        İtalya'da Etna Yanardağı kül ve lav püskürtmeye devam ediyor

        İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, kül ve lav püskürtmeye devam ediyor.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 07.07.2024 - 16:12 Güncelleme: 07.07.2024 - 16:12
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          4-5 Temmuz'da volkanik patlamaların arttığı Etna'da sakin geçen dünün ardından bugün sabaha karşı yeniden kül ve lav püskürtme faaliyetleri gözlendi.

        • 2

          Etna'nın püskürttüğü küller, yanardağın etrafındaki yollar ile Zafferana Etnea, Acireale ve Giarre gibi yerleşim yerlerindeki caddelerin külle kaplanmasına yol açtı.

        • 3

          İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) paylaştığı bilgilerde de günün ilk saatlerinde "Voragine" isimli kraterde yeni patlamaların gözlendiği, yüksek kesimlerde lav akışlarının yaşandığı kaydedildi.

        • 4

          Etna'nın püskürttüğü küllerin yaklaşık 5 kilometre yüksekliğe ulaştığı belirtildi.

        • 5

          Basında çıkan haberlerde de kül bulutu dolayısıyla bölgeden geçen uçaklar için "kırmızı" uyarı yayınlandığı ancak şu an için Katanya Fontanarossa Havalimanı'da hava trafiğini etkileyen bir durumun olmadığı ifade edildi.

        • 6

          Etna Yanardağı, yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliği ile Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyor.

        • 7

          Öte yandan, hafta içinde Etna'nın ardından faaliyete geçen ülkedeki bir diğer aktif yanardağı Stromboli'de de volkanik faaliyetlerin 5 Temmuz'dakine göre daha düşük yoğunlukta da olsa devam ettiği ancak "kırmızı" alarm durumunun devam ettiği bildirildi.

        *Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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