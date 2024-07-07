İtalya'da Etna Yanardağı kül ve lav püskürtmeye devam ediyor

Öte yandan, hafta içinde Etna'nın ardından faaliyete geçen ülkedeki bir diğer aktif yanardağı Stromboli'de de volkanik faaliyetlerin 5 Temmuz'dakine göre daha düşük yoğunlukta da olsa devam ettiği ancak "kırmızı" alarm durumunun devam ettiği bildirildi.