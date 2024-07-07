Antalya'da orman yangını kontrol altında: Bazı evlerle seralar da zarar gördü
Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında, 2 prefabrik, 8 sera, meyve bahçeleri ve 4 hektar ormanlık alan zarar gördü.
- 1
Termometrelerin bugün 41 dereceyi gördüğü Antalya'da orman yangını çıktı.
- 2
Yangın, Aksu ilçesine bağlı Murtuna Mahallesi'nde seraların ve yerleşim yeri yakınındaki alanda saat 13.00 sıralarında başladı.
Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler rüzgarın da etkisiyle bazı sera ve bahçelere sıçradı.
- 3
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
-
- 4
Yangına 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, çok sayıda işçi ve itfaiye ekibiyle müdahale edildi.
- 5
Murtuna'dan Fatih Mahallesi'ne de sıçrayan yangında ilk belirlemelere göre 2 prefabrikte hasar oluştu, 8 sera, bazı zeytin, üzüm bahçeleri ile 4 hektar ormanlık alan zarar gördü.
- 6
Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
-
- 7
ÇORUM
Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Yukarıbeşkız köyü yakınlarındaki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
- 8
Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri vatandaşların da yardımıyla yangını büyümeden söndürdü.
Yangın, 3 dekar ormanlık alana zarar verdi.
- 9
-
- 10
- 11
- 12
-
- 13
- 14
- 15