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        Haberler Gündem Güncel Antalya'da orman yangını kontrol altında: Bazı evlerle seralar da zarar gördü | Son dakika haberleri

        Antalya'da orman yangını kontrol altında: Bazı evlerle seralar da zarar gördü

        Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında, 2 prefabrik, 8 sera, meyve bahçeleri ve 4 hektar ormanlık alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 14:13 Güncelleme: 07.07.2024 - 17:15
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          Termometrelerin bugün 41 dereceyi gördüğü Antalya'da orman yangını çıktı.

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          Yangın, Aksu ilçesine bağlı Murtuna Mahallesi'nde seraların ve yerleşim yeri yakınındaki alanda saat 13.00 sıralarında başladı.

          Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler rüzgarın da etkisiyle bazı sera ve bahçelere sıçradı.

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          İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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          Yangına 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, çok sayıda işçi ve itfaiye ekibiyle müdahale edildi.

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          Murtuna'dan Fatih Mahallesi'ne de sıçrayan yangında ilk belirlemelere göre 2 prefabrikte hasar oluştu, 8 sera, bazı zeytin, üzüm bahçeleri ile 4 hektar ormanlık alan zarar gördü.

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          Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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          ÇORUM

          Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Yukarıbeşkız köyü yakınlarındaki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

          İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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          Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri vatandaşların da yardımıyla yangını büyümeden söndürdü.

          Yangın, 3 dekar ormanlık alana zarar verdi.

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