Fransa'da protesto yasağına rağmen göstericiler polis şiddetine karşı sokağa çıktı

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Fransa'da 2016'da jandarma aracında hayatını kaybeden siyahi genç Adama Traore için düzenlenen ve 27 Haziran'da Paris'in banliyösü Nanterre'de polis kurşunuyla öldürülen Nael M. için sokağa çıkan protestocuların da katıldığı gösteri düzenlendi.

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Resmi makamların yasaklamasına rağmen başkent Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ve polis şiddetinin protesto edildiği gösteriye kolluk kuvvetleri müdahale etti.

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"Adama için adalet", "Nael için adalet" sloganlarının atıldığı gösteride polis Traore'nin kardeşi Youssouf'u yüzüstü yatırarak gözaltına aldı. Paris Emniyetinden yapılan açıklamada 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

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Açıklamada, yasak olmasına rağmen gösteri düzenlediği gerekçesiyle, Traore'nin kız kardeşi Assa hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

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Ayrıca Fransız basını bir polisin Youssouf hakkında suç duyurusunda bulunacağını aktardı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde de gözaltına alınan Youssouf Traore'nin karakoldan sedye ile hastaneye nakledildiği görüldü.

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Öte yandan Fransız basını, 27 Haziran'da polis kurşunuyla öldürülen Nael için 90 kuruluşun çağrısıyla bugün düzenleneceği belirtilen gösterilerin Paris dışındaki şehirlerde devam ettiğini aktardı.

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ADAMA TRAORE, JANDARMA ARACINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ Adama Traore, 19 Temmuz 2016'da kimlik kontrolü sırasında yaşanan gerilim sonrası karakola götürülmek üzere bindirildiği jandarma aracında hayatını kaybetmişti.