Fransa'da Louvre Müzesi soygunuyla bağlantılı 2 kişi tutuklandı

Ulusal basındaki haberlere göre, müzedeki soygunla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Paris Savcılığından yapılan açıklamaya göre, soygunla ilgili geçen hafta gözaltına alınan 2 kişi hakkında dün "organize hırsızlık yaptıkları" ve "suç işleme amacıyla suç örgütü kurdukları" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

İki şüpheli, Louvre Müzesi'ndeki soygunla bağlantılı olarak tutuklandı.

Paris Savcısı Laure Beccuau konuk olduğu RTL radyosunda, dün yerel saatle 21.00 sularında, müzedeki soygunla bağlantılı 5 şüphelinin daha gözaltına alındığını doğruladı.

Beccuau, söz konusu kişilerin Paris çevresinde ve Seine-Saint-Denis vilayetinde gözaltına alındığını belirterek yapılan aramalarda çalınan takılarının bulunamadığını ifade etti.

Paris Savcısı, söz konusu 5 kişiden 1'inin Louvre Müzesi soygununa bağlayan DNA örneğinin bulunduğunu aktararak bu kişinin olay günü soygunu yapan 4 hırsızdan biri olduğunu düşündüklerini anlattı.

TARİHİ ESERLER ÇALINMIŞTI

Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ne, 19 Ekim sabahı soygun yapılmıştı.

Soygunda, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'e ait taç ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Tarihi değeri olan 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın yaptığı soygun 7 dakika sürmüştü. Sayıştayın hazırladığı ön raporda, müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında "sürekli" ve "önemli oranda" gecikmelerin yaşandığı ve bu durumun güvenlik açığı yarattığı belirtilmişti. Louvre Müzesi Müdürü Laurence Des Cars, soygun nedeniyle 22 Ekim'de Senato Kültür Komisyonunda ifade vermişti. Soygundaki "sorumluluğunu kabul ettiğini" belirten Des Cars, Kültür Bakanı Rachida Dati'ye istifasını sunduğunu ancak istifasının reddedildiğini açıklamıştı. Soygunun ardından Louvre Müzesi'nde sergilenen birtakım mücevherler, ulusal merkez bankası Fransa Bankasına taşınmıştı. Louvre Müzesi'nden tarihi eserlerin çalındığı soygunla bağlantılı 2 şüpheli, 25 Ekim'de gözaltına alınmıştı.

Paris Savcısı Laure Beccuau, dün düzenlediği basın toplantısında, bu 2 kişinin, gözaltı sırasında müzedeki soygun olayına katıldıklarını kısmen itiraf ettikleri belirtmişti. Müzeden çalınan eserlerin maddi değerinin 88 milyon avro olduğu değerlendiriliyor.