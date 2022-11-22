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Fransa'da hakim, avukat ve katipler "iş yoğunluğu" nedeniyle greve gitti

Fransa'da hakim, avukat ve katipler, aşırı iş yoğunluğuna yönelik bir yıldır yaptıkları şikayetlerin dikkate alınmadığı gerekçesiyle ülke genelinde grev kararı aldı

Giriş: 22.11.2022 - 18:08 | Güncelleme: ABONE OL
Fransa'da hakim, avukat ve katipler
Hakim, avukat ve katipler "iş yoğunluğu" nedeniyle greve gitti
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AA

Fransız basınındaki haberlere göre, Yargıçlar Sendikası Birliği (USM) ve Yargıçlar Sendikası (SM) dahil 19 sendika yargı sistemindeki zorluklara ve yoğunluğa dikkati çekmek ve çözüm bulmak için hakim, avukat ve katipleri bir günlük greve davet etti.

Sendikaların grev gerekçesine ilişkin açıklamasında, çalışma koşullarının zorluğu ve çalışanların yorgunluklarının gittikçe arttığı belirtildi.

Açıklamada, grev nedeniyle bugünkü duruşmalara ara verildiği, Paris ile bazı bölgelerde gösteri düzenleneceği, greve avukatlar ve katiplerin de eşlik edeceği bildirildi.

Geçen yıl 23 Kasım'da yargıçlar ağır çalışma koşullarına ilişkin ortak bildiri yayımlamıştı. Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, bunun üzerine yaptığı açıklamada, gerekli adımların atılacağı, yargı sisteminin elden geçirileceği ve hakimler başta olmak üzere yargıdaki personel sayısının artırılacağını ifade etmişti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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