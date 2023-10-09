Yaşlı adamı komşusu kurtardı! Ölüm pençesi!

REKLAM advertisement1

Artvin'de olay, saat 16.00 sıralarında Şavşat ilçesine bağlı Cevizli köyü, Dere Mahallesi´nde meydana geldi.

HAYVANLARINI TOPLUYORDU

DHA'da yer alan habere göre merada otlakta bulunan hayvanlarını toplamak için evden çıkan Mustafa Bilen (82), köye inen ayının saldırısına uğradı.

AYI TÜFEKLE VURULDU

Bilen´in yardım çığlıklarını duyan komşuları taş ve sopalarla ayıya saldırsa da sonuç alamadı. Bilen´i bir türlü bırakmayan ayı, tüfekle vurularak öldürüldü.

YAŞLI ADAM TEDAVİYE ALINDI

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve kanlar içerisinde kalan Bilen ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince Artvin Devlet Hastanesi´ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

REKLAM

"İLÇEMİZDE BU TÜR VAKALAR SIK SIK OLUYOR"

Vücudunun farklı yerlerinden yaralanan Bilen´in sağlık durumunun iyi olduğunu belirten oğlu Ömer Bilen, "İlçemizde bu tür vakalar sık sık oluyor. Artık evimizin önüne kadar, bahçemize kadar geliyor. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Bu durumdan köylerimizde yaşayan herkes mağdur ve şikayetçi.

"KOMŞUMUZ YETİŞMESE BABAM ÖLECEKTİ"

Ayı popülasyonu oldukça artmış. Artık bağımızı bahçemizi hayvanlarımız değil bizlerin canı bile tehlikede. Buraları ayılara mı bırakalım. Komşular yetişmeseydi babam şu an hayatta olmayabilirdi. Komşularımızdan Allah razı olsun" dedi.