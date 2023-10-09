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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Kabine toplanıyor! İsrail-Filistin, emekli maaşları, terörle mücadele! 9 Ekim 2023 Kabine Toplantısı gündem maddeleri ve konuları neler?

        Kabine toplanıyor! İsrail-Filistin, emekli maaşları, terörle mücadele

        Kabine toplantısı sıcak gündemde, önemli başlıklarla toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda İsrail-Filistin gerilimi, terörle mücadele operasyonları ve emekli maaş zamları görüşülecek...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 08:01 Güncelleme: 09.10.2023 - 08:05
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda; İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalar, terörle mücadele operasyonları, emeklilere yapılacak maaş zammı görüşülecek...

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak.

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

        Toplantının ana gündem maddelerini İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalar, terörle mücadele operasyonları, emeklilere yapılacak maaş zammı oluşturuyor.

        İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

        Hamas'ın İsrail'e başlattığı saldırıların ardından İsrail'in de Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar sürüyor. Dün 'savaş hali' ilan edilen İsrail'de Gazze'ye yönelik bombardıman gece boyu aralıksız sürdü. İsrail ve Filistin'deki saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı artarken, binlerce yaralının olduğu açıklandı.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin 4. Olağanüstü Kongresi’nde itidal çağrısında bulunarak, "Tüm tarafları itidalle hareket etmeye gerilimi daha tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz" demişti. Türkiye diğer yandan diplomatik görüşmelerle İsrail ile Filistin konusunu değerlendirdi.

        Süreçle ilgili son gelişmelerin Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılması bekleniyor.

        TERÖRLE MÜCADELE

        Hem yurtiçin de hem de Suriye ve Irak'ta devam eden terör operasyonları da gündeme gelecek başka bir konu. İçişleri Bakanlığı'nın yurtiçinde yoğun bir şekilde devam eden operasyonlarının yanı sıra, Irak ve Suriye'de terörün kaynaklarına yönelik operasyonlar devam ediyor.

        Kabine Toplantısı'nda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in operasyonlara ilişkin son gelişmeleri paylaşması beklenirken, bundan sonra atılacak adımlar da toplantıda değerlendirilecek.

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        EMEKLİ MAAŞ ZAMLARI

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, haftasonu yapılan AK Parti kongresinde, "İnşallah bu yıl sonuna doğru özellikle emekli memurlarımızın maaşlarıyla ilgili şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor ve ilk kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi de inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız" demişti.

        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        Emekliye maaş zammı ne olacak?

        Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak" dedi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından Millete Sesleniş konuşması yaparak, detayları paylaşması bekleniyor.

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        #Recep Tayyip Erdoğan
        #kabine toplantısı
        #emekli maaşı
        #Son dakika haberler
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