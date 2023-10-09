2 çocuğu öksüz kaldı! Ayrıldığı için öldürülmüş!

REKLAM advertisement1

Gaziantep'te olay, dün sabah erken saatlerde, Öğretmenevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Erkan Dağcı (31), bir süre önce ayrıldığı sevgilisi 2 çocuk annesi Fulya Aslan (31) ile tartıştı.

TARTIŞMANIN ARDINDAN EVİNE GİTTİ DHA'da yer alan habere göre tartışmanın ardından Erkan Dağcı, annesi Gülçin Gürkan (54) ile birlikte yaşayan Fulya Aslan'ın evine gitti. İkili arasında kavgaya dönüşen tartışma sırasında Dağcı, üzerinde bulunan tabancayı çıkarıp önce anne Gülçin Gürkan'a ateş etti.

FULYA'YI BAŞINDAN VURDU Gürken omzundan yaralanırken, Dağcı, Aslan'ı başından vurup, ardından kendi başına ateş ederek intihar etti. Silah sesini duyan apartman sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fulya Aslan ve Erkan Dağcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Omzundan yaralanan Gülçin Gürkan ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi´ne sevk edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Dağcı ve Aslan'ın cansız bedenleri otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.