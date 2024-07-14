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        Fransa Bisiklet Turu'nun 15. etabını Tadej Pogacar kazandı!

        111. Fransa Bisiklet Turu'nun 15. etabını, BAE Emirates takımından Tadej Pogacar kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 19:24 Güncelleme: 14.07.2024 - 19:24
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        Fransa'da 15. etabı Tadej Pogacar kazandı!
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        Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyona, Loudenvielle ile Plateau de Beille arasındaki 198 kilometrelik etapla devam edildi.

        Etabı 5 saat 13 dakika 55 saniyede bitiren Pogacar, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike takımı) ve Remco Evenepoel'in (Soudal-QuickStep) önünde birinci oldu.

        Fransa Turu'nu 2020 ve 2021'de kazanan Pogacar, genel klasmandaki liderliğini de sürdürdü. Sloven bisikletçi, en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 3 dakika 9 saniyeye çıkardı.

        Turda yarın yarış yapılmayacak ve sporcular günü dinlenerek geçirecek.

        2024 Fransa Bisiklet Turu, 21 Temmuz Pazar günü Nice kentindeki 21. etapla son bulacak.

        Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:

        1. Tadej Pogacar (BAE Emirates): 61 saat 56 dakika 24 saniye

        3. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike): +3 dakika 9 saniye

        3. Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep): +5 dakika 19 saniye

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