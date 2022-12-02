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Fransa: Batı Şeria’da Filistinlilere karşı artan şiddet durmalı

Fransa, Batı Şeria’da Filistinlilere karşı artan şiddetin durması gerektiğini bildirdi

Giriş: 02.12.2022 - 22:49 | Güncelleme: ABONE OL
Fransa: Batı Şeria’da Filistinlilere karşı artan şiddet durmalı
"Batı Şeria’da Filistinlilere karşı artan şiddet durmalı"
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AA

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Batı Şeria’nın farklı noktalarında 29 Kasım’dan bu yana meydana gelen ve 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiği birçok çatışma sonrası Fransa’nın duyduğu derin endişe ifade edildi.

AA'nın haberine göre, Fransa’nın tüm tarafları yeni bir provokasyon ve tek taraflı eylemden kaçınmaya çağırdığı aktarıldı.

Açıklamada, "Batı Şeria’da Filistinlilere karşı artan şiddet durmalı ve mesul olanlar, ilgili yetkililer tarafından eylemlerinden ötürü sorumlu tutulmalıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Fransa’nın, İsrail işgali altındaki topraklarda uluslararası insancıl hukuka uyulmasına bağlı olduğu ve yerleşimlerin yasa dışı olduğunu hatırlattığı belirtildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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