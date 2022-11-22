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Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda son dünya şampiyonu Fransa sahne aldı. D Grubu ilk maçında Avustralya ile karşılaşan Fransızlar, sahadan 4-1 galip ayrılmayı başardı.

9. dakikada Goodwin'in golüyle yenik duruma düşen Horozlar, 27'de Rabiot, 32 ve 71'de Giroud ve 68'de Mbappe'nin golleriyle üç puana uzandı.

Fransa bu sonuçla ilk maçlar sonunda 3 puanla liderlik koltuğuna oturdu. 1'er puanı bulunan Danimarka ve Tunus, 2 ve 3. sırayı paylaşırken, puansız Avustralya son sırada yer aldı.

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