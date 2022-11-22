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Haberler Dünya Kupası 2022

Fransa - Avustralya: 4-1 (MAÇ SONUCU) | 2022 Dünya Kupası

Son dünya şampiyonu Fransa, 2022 Dünya Kupası'na galibiyetle başladı. Horozlar, D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'yı geriden gelerek 4-1 mağlup etti. Rabiot, Giroud (2) ve Mbappe'nin golleriyle üç puana uzanan Fransızlar liderlik koltuğuna oturdu.

Giriş: 22.11.2022 - 21:06 | Güncelleme: ABONE OL
Fransa - Avustralya: 4-1 (MAÇ SONUCU) | 2022 Dünya Kupası
HABERTURK.COM

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda son dünya şampiyonu Fransa sahne aldı. D Grubu ilk maçında Avustralya ile karşılaşan Fransızlar, sahadan 4-1 galip ayrılmayı başardı.

9. dakikada Goodwin'in golüyle yenik duruma düşen Horozlar, 27'de Rabiot, 32 ve 71'de Giroud ve 68'de Mbappe'nin golleriyle üç puana uzandı.

Fransa bu sonuçla ilk maçlar sonunda 3 puanla liderlik koltuğuna oturdu. 1'er puanı bulunan Danimarka ve Tunus, 2 ve 3. sırayı paylaşırken, puansız Avustralya son sırada yer aldı.

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