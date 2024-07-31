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        Fransa: 92 - Türkiye: 58 | MAÇ SONUCU

        FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Milli Takım, son 16 turu maçında Fransa'ya 92-58 mağlup oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 22:05 Güncelleme: 31.07.2024 - 22:05
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        U18 Milliler, turnuvaya veda etti!
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        Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında Fransa’ya 92-58 yenildi.

        Ay-yıldızlılar müsabakaya Yağız Aktaş, Yağız Aksu, Salih Altuntaş, Yaman Alişan ve Kaan Onat beşiyle başladı. Milliler karşılaşmanın ilk yarısını 43-20 geride tamamladı.

        18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nda Kaan Onat 16 sayı - 5 ribaund - 4 asist ve Yiğit Gökay Kaba 12 sayı - 5 ribaund ile maçı tamamlarken Fransa’da Nolan Traore 16 sayı kaydetti.

        Bu sonuçla organizasyonu klasman müsabakalarıyla tamamlayacak olan 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, İspanya-İsrail maçının mağlubu ile 1 Ağustos Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

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