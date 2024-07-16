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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Fransa: 2 - Türkiye: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Fransa: 2 - Türkiye: 1 | MAÇ SONUCU

        Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Kuzey İrlanda'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Fransa'ya 2-1 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 23:54 Güncelleme: 16.07.2024 - 23:54
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        U19 Milli Takımı, ilk maçta mağlup!
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        Kuzey İrlanda'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Fransa'ya 2-1 mağlup oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, B Grubu'nda yer alan milli takım, organizasyondaki ilk maçında başkent Belfast'ta bulunan Seaview Stadı'nda Fransa ile karşılaştı.

        Yiğit Fidan'ın 5. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan milliler, ikinci devre üstünlüğünü koruyamadı.

        Fransa, 65. dakikada Lucas Michal ve 86. dakikada Jeremy Jacquet'in (Penaltıdan) attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

        Gruptaki diğer maçta ise İspanya, Danimarka'yı 2-1 mağlup etti.

        Ay-yıldızlı ekip, 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçını 19 Temmuz Cuma günü İspanya ile yapacak.

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