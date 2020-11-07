Frankfurt'un kazananları belli oldu

Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nin birincileri açıklandı. 'Nuh Tepesi'; 'En İyi Film' dalında birinci olurken, 'Kız Kardeşler' filmindeki performanslarıyla Cemre Ebuzziya, Helin Kandemir ve Ece Yüksel 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü paylaştı. 'En İyi Erkek Oyuncu' ise 'Nuh Tepesi'ndeki rolleriyle Haluk Bilginer ile Ali Atay seçildi

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Hessen Eyaleti Kültür ve Bilim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Frankfurt Belediyesi ve Frankfurt Başkonsolosluğu'nun katkıları ile yapılan festivalin ödülleri, 2021'de gerçekleştirilecek festivalde sahiplerine takdim edilecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda geçmiş yıllardaki formatta yapılamayan festivalin başkanı Hüseyin Sıtkı yaptığı açıklamada; " 20'inci Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivalimizi uzun süre iptal edip etmeme konusunda tereddüt yaşadık. Ancak koronavirüs rakamlarında tüm dünyada yeniden artış yaşanması ve alınan tedbirlerin sıkılaştırılmasından ötürü, ödül törenimizi 2021'e erteleme kararı aldık. Bunun yanı sıra, festivalimizin web sayfasında online yayınlayacağımız ilk 10 kısa ve belgesel filmleri yaşanan İzmir depremi nedeniyle önümüzdeki yıl gerçekleştireceğimiz 21. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivalinde gösterme kararını da aldık. Bizler, festival çalışmalarımızı aynı heyecanla sürdürerek, 2021'de daha güçlü bir festivali gerçekleştirmek için hazırlıklara başladık. Bu süreçte festivalimize katılacağını bildiren tüm sanatçı ve dostlara, destek veren kurumlarımıza festival komitesi adına teşekkür ediyor, deprem ve pandeminin yarattığı etkileri ve acıları paylaşıyoruz" dedi.

Vefa ödülü... Münir Özkul

Yaşam Boyu Onur ödülü... Füsun Demirel

Yaşam Boyu Onur Ödülü... Selçuk Yöntem

2019 Seyirci Özel Ödülü... 'Misafir'

Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması (Türkiye Birincisi)

'Yaylacı (Fatih Ertekin)

Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması (Almanya Birincisi)

'Barfuss Durch Glas' (Timur Küçükince)

Belgesel Yarışması Birincisi

'Sevan The Craftsman' ve 'Kadın Olmanın Günahı' (Ümran Safter)

Alman Sinemacılar Gözü ile Türk Filmleri Uzun Metraj Film Yarışması En'leri

Jüri Özel Ödülü... Birol Ünel (Kraliçe Lear)

En İyi Senaryo... Ali Aydın (Kronoloji)

En İyi Görüntü Yönetmeni... Barış Aygen (Aden)

En İyi Erkek Oyuncu... Haluk Bilginer ile Ali Atay (Nuh Tepesi)

En İyi Kadın Oyuncu... Cemre Ebüzziya, Helin Kandemir ve Ece Yüksel (Kız Kardeşler)

En İyi Yönetmen... Emin Alper (Kız Kardeşler)

En İyi Film... 'Nuh Tepesi'