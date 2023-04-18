Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam

Foxconn Kurucusu Gou Tayvan Devlet Başkanı olmak istiyor

Foxconn Kurucusu Terry Gou 2024 seçimlerinde Tayvan Devlet Başkanı olmak üzere adaylığını açıkladı

Giriş: 18.04.2023 - 08:53 | Güncelleme: ABONE OL
Foxconn Kurucusu Gou Tayvan Devlet Başkanı olmak istiyor
HABERTURK.COM

Apple'ın en büyük tedarikçisi olan Foxconn'un Kurucusu Terry Gou Tayvan'da ana muhalefet partisi Kuomintang'ın 2024 Devlet Başkanı adayı olmak istediğini açıkladı.

Kuomintang geleneksel olarak Çin ile daha yakın ilişkiler kurulmasını destekliyor. Ancak 72 yaşındaki ünlü milyarder Gou Taipei'de düzenlediği basın toplantısında seçimlerden önce Çin'i ziyaret etmeyi planlamadığını bildirdi.

Terry Gou 2019'da da aday adaylığını açıklamış ancak Kuomintang'ın adayı olmayı başaramamıştı.

Bu arada iktidardaki Demokratik İlerisi Parti mevcut başkan yardımcısı William Lai'yi Ocak 2024'teki seçimler için başkan adayı olarak gösterdi.

Bloomberg Milyarderler Endeksine göre 7.1 milyar dolarlık serveti bulunan Terry Gou 2019 yılında Foxconn CEO'luğunda ayrılarak siyasete odaklandı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Gençlere telefonda vergi muafiyeti: vergisiz iPhone fiyatları listesi
Gençlere telefonda vergi muafiyeti: vergisiz iPhone fiyatları listesi
Putin, ilk defa Ukrayna'daki o bölgeleri ziyaret etti
Putin, ilk defa Ukrayna'daki o bölgeleri ziyaret etti
Evde bakım maaşı ödemeleri başladı!
Evde bakım maaşı ödemeleri başladı!
Ukrayna savaşı: ABD, Brezilya lideri Lula’yı Rusya’nın propagandasını tekrar etmekle suçladı
Ukrayna savaşı: ABD, Brezilya lideri Lula’yı Rusya’nın propagandasını tekrar etmekle suçladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.