Foxconn Kurucusu Gou Tayvan Devlet Başkanı olmak istiyor

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Apple'ın en büyük tedarikçisi olan Foxconn'un Kurucusu Terry Gou Tayvan'da ana muhalefet partisi Kuomintang'ın 2024 Devlet Başkanı adayı olmak istediğini açıkladı.

Kuomintang geleneksel olarak Çin ile daha yakın ilişkiler kurulmasını destekliyor. Ancak 72 yaşındaki ünlü milyarder Gou Taipei'de düzenlediği basın toplantısında seçimlerden önce Çin'i ziyaret etmeyi planlamadığını bildirdi.

Terry Gou 2019'da da aday adaylığını açıklamış ancak Kuomintang'ın adayı olmayı başaramamıştı.

Bu arada iktidardaki Demokratik İlerisi Parti mevcut başkan yardımcısı William Lai'yi Ocak 2024'teki seçimler için başkan adayı olarak gösterdi.

Bloomberg Milyarderler Endeksine göre 7.1 milyar dolarlık serveti bulunan Terry Gou 2019 yılında Foxconn CEO'luğunda ayrılarak siyasete odaklandı.

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