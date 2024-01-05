FOX TV'nin adı mı değişiyor? FOX TV'nin yeni adı ne olacak? İşte çok konuşulan iddialar

FOX TV'NİN ADI MI DEĞİŞECEK?

FOX TV'nin adının değişmesiyle ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. İddia ilk olarak Birsen Altuntaş tarafından şahsi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Buna göre FOX TV ve isim hakkı sahibi Disney Grubu arasındaki anlaşmanın süresi sona erdi. Bu nedenle TV kanalının adının Şubat ayında değişmesi bekleniyor.