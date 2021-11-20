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Fotoğraf çekmek için suya daldıkları yerde buldular

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde, 6-7 Aralık'ta açılacak su altı fotoğraf sergisi için Van Gölü’ne dalan dalgıçlar, 31 yıl önce suya düşen kamyonun motorunu buldu. 28 yıldır Van Gölü'nde dalış yapan Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol, ”1990 yılında gemi kaptanı olan rahmetli babamla birlikte o kamyonun şasisini suyun altında karaya çıkarmıştık. O zaman bu kadar imkanlar yoktu. Aracın motorunu suya düşürmüştük, kamyonun motorunu da bulduk” dedi

20.11.2021 - 14:54 | Güncelleme: YAŞAM
DHA

  • Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği ve Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği 'Van Gölü’nün Sırları' adlı fotoğraf sergisi için çalışmalara başladı.

     

  • DHA'nın haberine göre 6-7 Aralık'ta açılacak sergi için sık sık dalış gerçekleştiren dernek üyeleri, bugüne kadar Van Gölü'nün farklı noktalarında, boyları 40 metreyi bulan mikrobiyalitleri (mercan), kale kalıntılarını, batık gemi ve sahil yakın bölgelerde suların yükselmesi sonucu su altında kalan birçok yapı ve batığı görüntüledi.

  • Eksik kalan fotoğrafları tamamlamak üzere de 2 gün önce yeniden dalış gerçekleştirildi. Bu dalışta ise 1990 yılında Van Gölü’ne düşerek kaybolan kamyonun motoruna ulaşıldı.

     

  • 28 yıldır Van Gölü'nde dalış yapan Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol, gölün derinliklerinde yaşam alanlarının kalıntılarını tespit etmeye devam ettiklerini söyledi. Aralık ayındaki dalışlardan buluntuların sergisini açacaklarını kaydeden Birol, şunları söyledi:

     

  • "Van Gölü hala sırlarını koruyor. 15 gün önce fotoğraflar çekmiştik fakat olumsuz hava şartları nedeniyle çekimlerimiz eksik kalmıştı. Yaptığımız son dalışımızda ise 31 yıl önce Kabanlar mevkisinde kaza yapan saman yüklü kamyonun izine rastladık. 1990 yılında gemi kaptanı olan rahmetli babamla birlikte o kamyonun şasesini suyun altında karaya çıkarmıştık.

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