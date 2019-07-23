Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı devam ederken iki ülke arasındaki dengeler açısından önemli bir değişim yaşandı. Geleneksel Fortune Küresel 500 listesindeki Çinli şirket sayısı ABD'li şirket sayısını ilk kez geride bıraktı. Şirketlerin yıllık gelirine göre yapılan listede bu yıl dünyanın en büyük 500 şirketi arasında 129 Çinli, 121 ise ABD'li şirket yer aldı. Listenin hazırlanmaya başladığı 1990 yılından bu yana en ABD zirveyi kimseye bırakmıyordu. Fortune dergisinde konuyla ilgili kaleme alınan haberde küresel şirketler sıralamasında ABD'nin muhtemelen 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde ilk kez ilk sırada yer almadığına dikkat çekti.

KAVGANIN NEDENİ TEKNOLOJİ HAKİMİYETİ

Makalede ülkelerin her zaman ekonomik olarak rekabet ettiği ancak ABD ile Çin'in küresel ekonominin motoru olan teknolojiye hakimiyet için doğrudan bir mücadeleye girdiği vurgulandı. Bu gelişmeyi değerlendiren ABD Hazine Eski Bakanı Henry Paulson "İki ülke arasında yaşanan mücadele, hangi ekonominin geleceğin teknolojisini ilerletebileceği ve de bu teknolojideki standartları belirleyebileceği üzerine" ifadelerini kullandı. ABD, Çin şirket ve ürünlerine yaptırım uygularken Çin'in yapay zeka kuantum bilgisayarlar, robot ve otonom araç gibi alanlarda küresel hakimiyet hedeflenmesi gerilimin artmasına yol açıyor.

CİRODA HALA ABD ÖNDE AMA FARK KAPANIYOR

Fortune Küresel 500 listesinde Çinli şirket sayısı ABD'li şirket sayısını geride bıraksa da bu şirketlerin toplam gelirine bakıldığında ABD'nin liderliği sürüyor. Listedeki şirketlerin toplam cirosunun yüzde 25.6'sı Çinliler, yüzde 28.8'i ise ABD'li şirketlerden geldi. Ciro bakımından en büyük 50 şirket arasında en çok ABD'li şirket bulunurken, 500 devin en küçük 50'sinde Çin şirketlerinin yoğunluğu dikkat çekti. Ancak Fortune altta bulunan şirketlerin büyüme hızının üsttekilerden çok daha fazla olduğunu ve farkın her geçen gün kapandığını bildirdi.

ÇİN'İN 2049 HEDEFLERİ

En büyük 500'de Çinli şirketlerin ABD'lileri geçmesi Çin devlet Başkanı Xi Jinping'in açıkladığı 2049 hedefleriyle uyum gösteriyor. Çin komunist devrimin 100. yılı olan 2049'da 'tamamen gelişmiş, zengin ve güçlü bir ülke' olmayı hedefliyor. Nüfusu göz önünde bulundurulduğunda buhedef her alanda Çin'in ABD'yi geride bırakması anlamına geliyor. Harvard Üniversitesi'nden Çin uzmanı Graham Allison söz konusu hedeflerin herkesi mağlup edebilecek tartışmasız en güçlü orduya sahip olmayı da kapsadığına dikkat çekti.

TÜRKİYE'DEN KOÇ HOLDİNG GİRDİ

Dünyanın en büyük 500 şirketi geçen yıl toplam 32.7 trilyon dolar ciro elde etti. Toplam net kârları ise 2.15 trilyon dolar oldu. Söz konusu şirketler dünya genelinde 69.3 milyon kişi istihdam ediyor. Listenin zirvesinde geçen yıl olduğu gibi ABD'li perakende devi Walmart yer aldı. Walmart geçen yıl 514.4 milyar dolarlık gelir elde etti. 500 şirketlik listeye Türkiye'den sadece Koç Holding, 423. sıradan girebildi. Firma geçtiğimiz yıl 29.6 milyar dolar gelir elde etti.