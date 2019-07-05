Fornite, danslarıyla meşhur olmuş bir hayatta kalma oyunudur. Düşük grafik oranıyla kullanıcıları kendine çekmeyi başarmıştır. Akıcı bir oyun yapısına sahip olan Fornite oyunu, mobil telefonlarda google play ve app store uygulamaları üzerinden yeni oyununu geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. İşte Fornite Mobil oyun rehberi!

FORNİTE NEDİR?

Fortnite Epic Games ve People Can Fly tarafından geliştirilen, Epic Games tarafından yayınlanan bir co-op, sanal, online hayatta kalma oyunudur. Oyun Fortnite: Save the World, Fortnite Battle Royale ve Kreatif adında üç oyun modunu içerir.

Fortnite Battle Royale modu dünyada popülerlik kazanmasından bu yana 125 milyon civarında bir oyuncu sayısına sahiptir. Epic Games bu oyundan son derece yüksek gelirler elde etmektedir.

FORNİTE NASIL OYNANIR?

lk piyasaya sürüldüğü günden beri çokça indirilen Fortnite'ın hemen başında 'Battle Bus' sizi 8x8 kilometrelik bir haritaya atıyor. Oyuna başlamak için uygun mekanı bulduğunuz anda artık aşağı atlayabilir ve oyuna müdahil olabilirsiniz. Oyunda siz de dahil toplam 100 kişi mevcut. Bununla birlikte Fortnite, ikili ve dörtlü gruplar halinde de oynanabiliyor.

Hedef Ne?



Oyuna ilk kez benim yaptığım gibi hiçbir şey bilmeden girerseniz, domdom kurşununu alnınıza yemeniz çok büyük bir olasılık. Oyundaki bir numaralı hedefinizin ölmemeye çalışmak ve öldürebildiğiniz kadar insan öldürmek. Etliye, sütlüye karışmadan oynayayım diyorsanız bir yer bulup gizlenebilirsiniz ama her an birisi sizi bulup öldürebilir; bu ihtimali de gözden çıkarmayın.

Oyunda kaçmanız gereken şeylerden birisi de The Storm; yani fırtına. The Storm, sizin güvenli bir yere girmenize sebep olacak sürekli bir tehdittir. Çoğunlukla olduğu yerde bekleyen oyuncuların periyodik olarak hareket etmesini isteyen bu fırtınaya yakalanırsanız, sağlık çubuğunuzdan epey bir kısmı kaybedebilirsiniz.

Loot Nedir ve Nasıl Bulunur?



Battle Bus'tan atladıktan sonraki ilk önceliğiniz, ilk ganimetinizi bulmak veya bulmak için bir mekan bulmak olmalı. Loot'lar, siz Battle Royale'in içinde iken size yardımcı olacak şeylerdir. Tüm bu eşyalar dünyanın her yerinde, çoğunlukla önceden inşa edilmiş yapıların yakınında veya içinde bulunabilir. Özellikle, daha nadir öğeler içerebileceğinden özel loot sandıkları için de bir göz atmanız gerekebilir. Nitekim oyundaki tecrübeniz arttıkça, iyi oyuncuları birbirinden ayıran en önemli unsurun eşyaları kullanma becerileri olduğunu anlayacaksınız.

Şansını Değerlendir!



Fortnite, özünde bir savaş oyunu. Bu yüzden bu alanda biraz deneyim sahibi olanlar bu oyunu çok daha rahat oynayabilirler. Headshot yapmayı da öğrenmeniz gerek çünkü headshot yapmak, doğal olarak oyunda rakiplerinize daha fazla hasar verecektir.

Yapı Malzemelerini Toplayın



Oyunda bir noktadan sonra biraz odun, tuğla veya metal toplamanız gerekebilir. Bu malzemeleri haritanın her yerinde bir kazma vasıtasıyla elde edebilirsiniz. Savaş yarılanana kadar her bir malzemenin en az 100 parçasını almayı hedefleyin. Çünkü kendi binanıza sahip olmak Fortnite'de başarılı olmak için epey gerekli.

FORNİTE MOBİLE NASIL İNDİRİLİR?

Gerek hızlı mekanikleri olsun gerek hızlı oynanışı olsun bir çok oyuncunun severek oynadığı Fortnite Battle Royale’nin Mobil versiyonunun İOS cihazları için çıkışından sonra Android içinde çıkışını gerçekleştirdi. İlk zamanlar özel davetle betasına katılabilirken 12 Ekim 2018 tarihinden itibaren aşağıdaki listede olan bir telefona sahip olanlar en altta verdiğimiz linkten oyunu cihazınıza indirerek oynayabilecekler.

Ayrıca Samsung Note 9 veya Galaxy Tab S4 sahipleri oyun içi mağazasına giderek aşağıdaki Galaksi kıyafetini ücretsiz bir şekilde alabilecek;

Android Betası Samsung betasından sonra öncelikle şu cihazlarda çalışacak:

Samsung Galaxy: S7 / S7 Edge , S8 / S8+, S9 / S9+, Note 8, Note 9, Tab S3, Tab S4

S7 / S7 Edge , S8 / S8+, S9 / S9+, Note 8, Note 9, Tab S3, Tab S4 Google: Pixel / Pixel XL, Pixel 2 / Pixel 2 XL

Pixel / Pixel XL, Pixel 2 / Pixel 2 XL Asus: ROG Phone, Zenfone 4 Pro, 5Z,

ROG Phone, Zenfone 4 Pro, 5Z, V Essential: PH-1

PH-1 Huawei: Honor 10, Honor Play, Mate 10 / Pro, Mate RS, Nova 3, P20 / Pro, V10

Honor 10, Honor Play, Mate 10 / Pro, Mate RS, Nova 3, P20 / Pro, V10 LG: G5, G6, G7 ThinQ, V20, V30 / V30+

G5, G6, G7 ThinQ, V20, V30 / V30+ Nokia: 8

8 OnePlus: 5 / 5T, 6

5 / 5T, 6 Razer: Phone

Phone Xiaomi: Blackshark, Mi 5 / 5S / 5S Plus, 6 / 6 Plus, Mi 8 / 8 Explorer / 8SE, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Mi Note 2

Blackshark, Mi 5 / 5S / 5S Plus, 6 / 6 Plus, Mi 8 / 8 Explorer / 8SE, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Mi Note 2 ZTE: Axon 7 / 7s, Axon M, Nubia / Z17 / Z17s, Nubia Z11

Axon 7 / 7s, Axon M, Nubia / Z17 / Z17s, Nubia Z11 HTC: 10, U Ultra, U11/ U11+, U12+

10, U Ultra, U11/ U11+, U12+ Lenovo: Moto Z/Z Droid, Moto Z2 Force

Moto Z/Z Droid, Moto Z2 Force Sony: Xperia XZ/Premium, Xzs, XZ1/Compact, XZ2/Premium/Compact, XZ3

IOS Cihazları için ise desteklenen telefonlar şu şekilde;

iPhone SE

iPhone 6S

iPhone 7

iPhone 8

iPhone X

iPad Mini 4

iPad Air 2

iPad 2017

iPad Pro

FORNİTE MOBİL NASIL İNDİRİLİR?

ANDROİD

APPLE