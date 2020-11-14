Ülkemizde son olarak 9 yıl önce düzenlenmesinin ardından İstanbul'a dönen Formula 1 yarışı için heyecan dorukta. Motor sporlarına büyük ilgisi olan Türk sporseverler için F1 İstanbul yarışı için sayılı saatler kaldı. Peki Formula 1 İstanbul yarışı ne zaman, saat kaçta? Formula 1 Türkiye hangi kanalda yayınlanacak?

FORMULA 1 İSTANBUL YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Intercity İstanbul Park'ta koşulacak yarışta ilk yayın 13 Kasım Cuma Günü olacak. Saat 11.00'de başlayacak 1. Antrenman Turları canlı olacak TV+'ta olacak. Aynı gün 15.00'te 2. Antrenman Turları da yine canlı yayınlanacak. Yarış ise 15 Kasım Pazar günü 13.10'da TV+'tan ve S Sport'dan naklen yayınlanacak.

14 Kasım Cumartesi

12:00 Formula 1 İstanbul GP 3. Antrenman Turları

15:00 Formula 1 İstanbul GP Sıralama Turları

15 Kasım Pazar

13:10 Formula 1 İstanbul GP

YENİLENEN ASFALT PİLOTLARA ZOR ANLAR YAŞATTI

İlk antrenman turlarının ardından pilotlar pistin kayganlığı nedeniyle zaman zaman serzenişlerde bulundu. Dünün lideri Max Verstappen "Sanki buz üzerindeyiz. Umarım yağmur yağmaz çünkü böyle bir durumda gerçekten buz üzerinde araç kullanıyormuşuz gibi olacak ve çivili lastiklere ihtiyacımız olacak!" ifadelerini kullandı. İlk antrenamn turlarında umduğu hızı bulamayan Lewis Hamilton ise "Bugün rezaletti, bilmiyorum neden! Çünkü burası mükemmel bir pist ve zemini yeniden asfaltlarken milyonlar harcadılar, farkındayım burada uzun süre boyunca yarışmadık, ancak bu kadar çok para harcamak yerine belki de temizlemek yeterli olabilirdi" dedi. İstanbul'da daha önce yarışan dünya şampiyonu Vettel de pistin kaygan olduğuna dikkat çekerek "Asfalt çok yeni, çok kaygandı. Ama günün sonuna doğru daha iyi oldu" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki 14. etap öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 282 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 197

3. Max Verstappen (Hollanda): 162

4. Daniel Ricciardo (Avustralya): 95

5. Charles Leclerc (Monaco): 85

Mercedes, Türkiye Grand Prix'sine takımlar klasmanında şampiyonluğu garantilemiş olarak çıkacak. Formula 1 Dünya Şampiyonası tarihinde ise Ferrari, elde ettiği 16 şampiyonlukla en çok zafere ulaşan takım unvanını açık ara koruyor. Takımlar klasmanında Williams'ın 9, McLaren'ın 8 şampiyonluğu bulunuyor. Mercedes ile Lotus 7'şer, Red Bull ise 4 defa şampiyonluk elde etti. Türkiye Grand Prix'sine kadar oluşan takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

1. Mercedes: 479 puan

2. Red Bull: 226

3. Renault: 135

4. McLaren: 134

5. Racing Point: 134