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Formula 1 İstanbul yarışına artık saatler kaldı. Pilotlar yarış öncesi antremanlarına tam gaz devam ediyor. İstanbul Park'taki yarışta, 20 pilot kupayı kaldırmak için kıyasıya mücadele edecek. Formula 1'in İstanbul etabında damalı bayrağı ilk geçen pilota verilecek kupa ise, yerli bir girişim tarafından üretildi.

Yapılan açıklamaya göre, Formula 1 yarışı kupaları Aslan Ruso ve İsobar tarafından yerli 3D yazıcı üreticisi Zaxe 3D yazıcılarıyla üretildi.

Intercity İstanbul Park tarafından özel olarak tasarlanan şampiyonluk kupalarının tasarımında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Galata Kulesi gibi İstanbul şehrinin önemli sembolleri de yer alıyor. 5 kilo ağırlığında ve 50 cm yüksekliğinde üretilen kupalar, Isobar Türkiye ekibince tasarlandı ve Aslan Ruso tarafından Zaxe 3D yazıcıları ile üretildi.

Zaxe Genel Müdürü Emre Akıncı, "Formula 1™ DHL Turkish Grand Prix 2020’nin şampiyonlarına verilecek kupaların yerli ve milli Zaxe 3D yazıcılarımız ile üretilmesinden büyük gurur duyuyoruz” dedi.

Ülkelerin üretim ekonomisi için stratejik öneme sahip olan 3D yazıcı sektörünün Türkiye’de ve dünyada çok hızlı büyüdüğünü ifade eden Akıncı, "Zaxe, geliştirdiği yerli ve milli 3D yazıcılar ile Türkiye ekonomisine gerek yurt dışına bağımlılığın azaltılması gerek stratejik açıdan ihtiyacımız olan tüm üretimin ülkemizde yapılması açısından büyük fayda sağlayacak.Geliştirmekte olduğumuz yeni 3D yazıcılarımız ile teknoloji ihraç eden bir şirket olmak en büyük hedefimiz" ifadelerini kullandı.