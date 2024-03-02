Formula 1'de yeni sezon heyecanı başladı: Pole pozisyonu Verstappen'in!

2024 Formula 1 sezonu, uzun bir bekleyişin sonunda nihayet başladı! Bahreyn'de bugün (2 Mart) start alan bu heyecan verici sezon, 1950'den bu yana tarihin en uzun sezonu olma unvanını taşıyor. Formula 1 tutkunları, pistlerde nefes kesen rekabetin ve hızın tadını çıkaracakları için sabırsızlanıyorlar. Ancak sadece yarışların değil, aynı zamanda takımların ve pilotların performansları da merak konusu. Kimler zirveye çıkacak, hangi takım şampiyonluk için mücadele edecek, genç yetenekler nasıl bir iz bırakacak, hepsi büyük bir merakla bekleniyor. İşte detaylar...