Formula 1'de sezonun son yarışı Abu Dabi Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı!

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun son yarışı Abu Dabi Grand Prix'sini Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Organizasyonda üst üste 3. kez dünya şampiyonluğunu 18. etapta ilan eden Verstappen, 5,3 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılan yarışta damalı bayrağı ilk sırada geçti.

26 yaşındaki pilot, bu sezon 22 yarışın 19'undan zaferle ayrılırken, Sergio Perez'in 2, Ferrari sürücüsü Carlos Sainz'ın bir yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Pilotlar klasmanını 575 puanla zirvede tamamlayan Verstappen, en yakın takipçisi ve takım arkadaşı Meksikalı Sergio Perez'in (285) iki katından fazla puan toplayarak rekor kırdı.

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Abu Dabi'de kariyerinin 54. grand prix zaferini elde eden Verstappen, bu alanda Sebastian Vettel'i geride bıraktı. Hamilton'ın 103, Michael Schumacher'in ise 91 birinciliği bulunuyor.

Takımlar klasmanında Red Bull'un dominasyonunu kıramayan Mercedes, 2011 sezonundan bu yana ilk kez bir sezonu yarış kazanamadan kapattı. Kariyerinde 7 dünya şampiyonluğu bulunan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, son iki sezonda podyumun zirvesine çıkamadı.

Formula 1'de pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde: Pilotlar 1. Max Verstappen (Hollanda): 575 2. Sergio Perez (Meksika): 285 3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 234 4. Fernando Alonso (İspanya): 206 5. Charles Leclerc (Monako): 206 Takımlar 1. Red Bull: 860 2. Mercedes: 409 3. Ferrari: 406 4. McLaren: 302 5. Aston Martin: 280