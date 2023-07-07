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        Formula 1'de sezonun 11. etabı Büyük Britanya'da düzenlenecek

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışına Büyük Britanya ev sahipliği yapacak

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2023 - 10:48
        Formula 1'de sıradaki durak Büyük Britanya!
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        İngiltere'nin Northamptonshire bölgesinde bulunan 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden gerçekleştirilecek Büyük Britanya Grand Prix'sinde sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 9 Temmuz Pazar günü aynı saatte başlayacak.

        Şu ana kadar Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 7, takım arkadaşı Sergio Perez'in de 2 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

        Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        PİLOTLAR

        1. Max Verstappen (Hollanda): 229 puan

        2. Sergio Perez (Meksika): 148

        3. Fernando Alonso (İspanya): 131

        4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 106

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        5. Carlos Sainz (İspanya): 82

        TAKIMLAR

        1. Red Bull: 377

        2. Mercedes: 178

        3. Aston Martin: 175

        4. Ferrari: 154

        5. Alpine: 47

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