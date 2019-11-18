18 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Formula 1'de sezonun 20. mücadelesi, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki 4,3 kilometrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde 71 tur üzerinden yapıldı.
Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Verstappen, bitiş çizgisine rakiplerinin önünde ulaşarak bu sezon üçüncü, kariyerinin sekizinci galibiyetini elde etti.
Verstappen'in 6 saniye gerisinde Toro Rosso'dan Fransız Pierre Gasly'nin ikinci olduğu yarışta, şampiyonluğunu bir önceki etapta ilan eden Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton ise liderin 6.1 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.
DAMGA VURAN KAZA
Yarışın 66. turunda ise çok ilginç bir an yaşandı. Ferrari'nin podyum mücadelesi veren iki pilotu Sebastian Vettel ile Charles Leclerc'in araçları birbirlerine temas etti. 5. sıradaki Leclerc, 4. sıradaki takım arkadaşını geçmek isterken oluşan temas sonrası Leclerc'in sağ ön süspansiyonu kırıldı. Vettel'in de lastiği patladı. İki pilot da kaza sonrası yarış dışı kaldı.
Sezonun son ayağı Abu Dabi Grand Prix'si, 1 Aralık'ta yapılacak.
Yarışta puan alan sürücüler ile pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle:
İLK 10
1. Max Verstappen (Red Bull-Honda)
2. Pierre Gasly (Toro Rosso)
3. Lewis Hamilton (Mercedes)
4. Carlos Sainz (McLaren-Renault)
5. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari)
6. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari)
7. Daniel Ricciardo (Renault)
8. Lando Norris (McLaren-Renault)
9. Sergio Perez (Racing Point-Mercedes)
10. Daniil Kvyat (Toro Rosso)
PİLOTLAR KLASMANI
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 396 puan
2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 314
3. Max Verstappen (Hollanda): 260
4. Charles Leclerc (Monako): 249
5. Sebastian Vettel (Almanya): 230
TAKIMLAR KLASMANI
1. Mercedes: 710 puan
2. Ferrari: 479
3. Red Bull: 391
4. McLaren: 137
5. Renault: 89
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