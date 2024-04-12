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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1'de 2025 yılı takvimi belli oldu! - Motor Sporları Haberleri

        Formula 1'de 2025 yılı takvimi belli oldu!

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2025 yılının takvimini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 14:50 Güncelleme: 12.04.2024 - 14:50
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        Formula 1'de 2025 yılı takvimi belli oldu!
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        Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA), Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2025 yılının takvimini açıkladı.

        FIA ve Formula 1'den yapılan açıklamada, toplam 24 yarışın yer aldığı takvim 16 Mart'ta Avustralya'da başlarken, 7 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.

        Ramazan ayı nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan grand prix'lerinin gelecek yıl nisan ayında yapılmasına karar verildi.

        Formula 1'de 2025 yılının takvimi şöyle:

        Tarih Ülke Pist
        14-16 Mart Avustralya Melbourne
        21-23 Mart Çin Şanghay
        4-6 Nisan Japonya Suzuka
        11-13 Nisan Bahreyn Sakhir
        18-20 Nisan Suudi Arabistan Cidde
        2-4 Mayıs ABD Miami
        16-18 Mayıs İtalya İmola
        23-25 ​​Mayıs Monako Monako
        30 Mayıs – 1 Haziran İspanya Barselona
        13-15 Haziran Kanada Montreal
        27-29 Haziran Avusturya Spielberg
        4-6 Temmuz Birleşik Krallık Silverstone
        25-27 Temmuz Belçika Spa
        1-3 Ağustos Macaristan Budapeşte
        29-31 Ağustos Hollanda Zandvoort
        5-7 Eylül İtalya Monza
        19-21 Eylül Azerbaycan Bakü
        3-5 Ekim Singapur Singapur
        17-19 Ekim ABD Austin
        24-26 Ekim Meksika Mexico City
        7-9 Kasım Brezilya Sao Paulo
        20-22 Kasım ABD Las Vegas
        28-30 Kasım Katar Lusail
        5-7 Aralık Abu Dabi Yas Marina
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