Formula 1'de heyecan 2023 sezonu 12. hafta yarışı ile kaldığı yerden devam ediyor. Gün itibariyle Belçika'da koşulacak yarışta pole pozisyonunda başlayacak isim Leclerc oldu. İşte, yarışseverlerin merakla beklediği Belçika GP yarışı ile ilgili son durumu bir araya getirdik. İşte, detaylar...