2018 Aralık ayında Tarvenn Ventures’dan tohum yatırım alan ForFarming isimli yerli girişim, ikinci yatırım turunu 12 milyon TL değerleme ile 2.4 milyon TL yatırım alarak tamamladığını bildirdi.

Tarvenn’in liderlik ettiği yatırım turuna, exit yapmış Adphorus girişiminin kurucusu Volkan Çağsal, iş insanı Tolunay Yıldız, EGİAD Melekleri yatırım ağından Frederic Fatih Pagy ve Keiretsu Forum melek yatırımcılarından Figen Korun ve Gamze Sart katıldı.

“Farmio” ve “Farmi” isimli ürünleri ile şimdiye kadar 7 farklı ülke ve 24 farklı lokasyonda akıllı topraksız tarım çözümleri sunan ForFarming, aldığı yatırım ile küresel pazarda önemli bir oyuncu olmayı planladığını duyurdu.

DİKEY TARIM ÇÖZÜMLERİ SUNUYOR

Yapay zeka destekli yazılım otomasyonu (SaaS) “Farmio” ile dikey tarım alanlarını ve seraları akıllı hale dönüştüren ForFarming'in, bu çözümü ile dünyanın öncü yapay zeka destekli akıllı tarım teknoloji sağlayıcısı olmayı hedeflediği kaydedildi.

Girişimin, bir diğer hizmeti “Farmi” ile de, restoranlardan market zincirlerine, otellerden fabrikalara kadar birçok farklı alanda anahtar teslim otonom dikey tarım çözümleri ile mevsimden bağımsız taze ve sağlıklı ürünler yetiştirilmesini sağladığı bildirildi.

ForFarming kurucu ortağı Levent Atlas, "Sağlıklı ve taze ürünlere ulaşımın her geçen gün zorlaştığı günümüzde, yerinde üretim imkânı sunan topraksız tarımın önemi artıyor. Yeni yatırımımız ile dünyanın topraksız tarım teknoloji tedarikçisi olma hedefimize emin adımlarla ilerliyor olacağız" dedi.