Ford Otosan 2 milyar euroluk yatırımın son halkasını devreye aldı

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Ford Otosan, yeniden tasarladığı Yeniköy Fabrikası’nın açılışını gerçekleştirdi.

Verilen bilgiye göre, Yeniköy’deki fabrikanın yeniden inşası, Ford Otosan’ın 2021’de açıkladığı ve Türk özel sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımı olan 2 milyar euroluk yatırım projesinin bir parçasını oluşturuyor.

Fabrikanın açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, Ford Pro Avrupa Başkanı Hans Schep, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün, Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt ve Ford Otosan Genel Müdür Baş Yardımcısı Josephine Payne’in yanı sıra Kocaeli yerel protokolünün katılımları ile gerçekleşti.

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Fabrikanın açılış törenindeki konuşmasına Cumhuriyet’in 100’üncü yılına değinerek ve ‘Çok yaşa Cumhuriyet’ ifadeleri ile başlayan Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, “Rotamızı her zaman kurucumuz Vehbi Koç’un ‘ülkem varsa ben de varım’ sözü ile belirledik. 100 yılda ülkemiz ile büyüdük ve ülkemiz için değer yarattık. İnişli çıkışlı dönemlere rağmen ülkemize karşı inancımızı koruduk ve her zaman yatırımlar yapmaya devam ettik” dedi.

Pandeminin zirve zamanında 2 milyar euroluk yatırımı açıkladıklarını vurgulayan Koç, “En belirsiz dönemde gelecek vizyonumuz diyerek bu yatıırmk açıkladık. Etkisi 10 yıl sürecek bu yatırım, Türk otomotiv sanayisinin en büyük yatırımı niteliğinde. Bu yatırım ile Türkiye’nin otomotiv ekosisteminin küresel rekabetçiliği daha da artacak ve sınırlarımızın ötesinde daha etkili hale gelecek. Devlet ve özel sektör omuz omuza verdikçe neler başarabileceğimizi gösterdik. Bunun en somut örneği Ford Otosan’dır” ifadelerini kullandı.

‘YILLIK ÜRETİM KAPASİTEMİZ 900 BİN ADEDE ÇIKACAK’

Fabrikanın açılış töreninde konuşan Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, Türkiye’de ihraç edilen her 100 ticari aracın 75’ini ürettiklerini bildirdi.

Özyurt, “Yeni fabrikamız sayesinde ihracatımızı artıracağız. 16 Mart 2021’de sözünü verdiğimiz ‘geleceğin fabrikasını’ bugün hayata geçirdik. Yıllık üretim kapasitesi 4 kat artıyor ve 2025 yılında 405 bin adede yükselecek. Artık yılda 900 bin adet araç üreten bir şirket haline geliyoruz. Hem içten yanmalı motora sahip, hem hibrit hem de elektrikli araçları aynı fabrikada üretebilen Türkiye’nin ilk entegre tesisi olduk” dedi.

Ford Otosan’ın 50 yıldan fazladır ticari araç ürettiğini belirten Ford Pro Avrupa Başkanı Hans Schep de, “Bugün hem Türk hem de global otomotiv endüstrisi için çok önemli bir gün” ifadelerini kullandı.

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VOLKSWAGEN İÇİN DE ÜRETECEK

Ford Otosan’ın Kocaeli Fabrikaları, markanın ticari aracı Transit ailesinin Avrupa'daki tek üretim merkezi, Transit Custom’ın ise dünyadaki tek üreticisi konumunda.

Fabrikada, yeni nesil Transit ve Tourneo Custom üretiliyor.

Yeni nesil Custom serisinin gelecekteki üyeleri arasına 2024 yılında hattan inecek tamamen elektrikli E-Transit Custom da yer alacak.

Fabrikada ayrıca Ford ve Volkswagen ortaklığına ait yeni nesil 1 ton Volkswagen ticari araç da üretilecek.

Böylece, geçmişte Türkiye’de yatırımın kıyısından dönen Volkswagen’in ilk kez Türkiye’de bir aracı üretilmiş olacak.

Yapılan açıklamaya göre, Otosan’ın Yeniköy Fabrikası, yeni nesil 1 tonluk araçları üretmek üzere kapasitesini 2025 yılında 405 bin adede ulaştıracak.

ELEKTRİĞİ DUVARDAN SAĞLIYOR

Ford Otosan, Yeniköy Fabrikasında devreye aldığı enerji verimliliği yüksek uygulamaları kapsamında, fabrikanın ön cephesine ‘Fotovoltaik Cam Duvar’ kurdu.

Bu sayede, güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirerek Yeniköy fabrikasının enerji ihtiyacının önemli bir bölümü karşılanıyor.

Tesisteki bir diğer yeni uygulama da ‘Güneş Takip Sistemleri’ teknolojisi olarak açıklanıyor. Bu sayede üretim alanlarının maksimum gün ışığından yararlanmasını sağlıyor.

Üretim alanındaki ısıtma ihtiyacı ‘Güneş Duvarları’ sistemi ile desteklenerek doğalgaz tüketimi azaltılıyor.

Öte yandan, anlık veri ve yapay zekâ ile uçtan uca yönetildiği belirtilen fabrikada, gelişmiş robotik, makine görüşü ve yapay zekâ uygulamaları ve simülasyon modellerine dayalı operasyonların dijital ikizleri kullanılıyor. Endüstriyel ekipmanlardan sensörlerle veri toplanıyor ve bunlar nesnelerin interneti ile birbirine bağlanıyor.

Yeniköy’de üretim planlaması da veri analitiği ile gerçekleştiriliyor. Böylece talep, arz ve süreç sapmalarındaki değişiklikler karşısında üretimin optimize edilmesi sağlanıyor.

Ford Otosan mühendisleri tarafından sıfırdan tasarlanıp hayata geçirilen çok katlı mimariye sahip kaynak ve montaj atölyeleri ile üretim hatlarının verimi arttırdığı belirtilirken, montaj hatlarında ilk kez havalı presleme ekipmanı yerine kablosuz ve şarj edilebilir matkaplar kullanarak ‘sessiz fabrika’ düzeyine ulaşıldığı aktarıldı.