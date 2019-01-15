Ford, klasikler arasında gösterilen Mustang serisinin GT Shelby 500 modelini Detroit Auto Show'da tanıttı. 700 beygir gücüne sahip motoruyla Mustang tarihinin izin verilen limitler içerisindeki en güçlü modeli olduğu belirtilen araç, 1967 yılında çıkan ilk GT500 modelini tasarlayan yarışçı ve mühendis Carroll Shelby'nin de ismini taşıyor.

Ford Başkan Yardımcısı Jim Farley, Mustang'i kimsenin Shelby'den daha fazla sevemeyeceğini düşündükleri için böyle bir tercihte bulunduklarını belirtti. Ünlü yarışçı ve mühendis 2012 yılında hayatını kaybetmişti.

707 beygirgücüne sahip Dodge'un Challenger Hellcat modeline rakip olacak yeni Mustang, Ford'un açıkladığı özelliklere göre 0-100 km'ye 3.5 saniyede çıkabiliyor.

Ford yüksek güçlü GT ve yarış sürümü olan Mustang GT4 teknolojisinin harmanlandığı araçta ağırlığı düşürmek için karbon fiber aksamı kullanılmış ve arka koltuklar yok. Ayarlanabilir koltuklar, opsiyonel süet seçeneği ve B6O ses sistemiyle hızın yanı sıra konfora da odaklanıyor.

Öte yandan, Mustang GT Shelby 500 Kuzey Amerika'da çıkacak son Mustang olabilir zira Ford geçen sene yaptığı açıklamada gelecek birkaç yıl içerisinde kıtada satış yapmayı durduracağını açıklamıştı. Otomotiv uzmanları arasında yeni Mustang'in az sayıda üretileceğini ve seri üretim ile kazanç elde etmektense halo etkisi oluşturarak marka üzerinde bir heyecan ve coşku yaratmaya dönük bir strateji olduğunu belirtenler de var.