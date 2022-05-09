İkinci elektrikli modeli ortaya çıktı!

Ford'un Avrupa’ya yönelik ikinci tam elektrikli ticari modeli E-Transit Custom üzerindeki örtüyü kaldırdı.
E-Transit'in ardından markanın 2024 yılına kadar sunacağı tam elektrikli dört ticari aracın ilki olan E-Transit Custom, Avrupa'nın bir tonluk ticari araç segmentinde rekabet edecek.
Yapılan açıklamaya göre, tüm Transit Custom versiyonları Ford Otosan Kocaeli Fabrikaları'nda üretilecek. Aracın, dünyadaki tek üretim merkezi konumundaki Ford Otosan, geçen yıl elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerini hayata geçirmek amacıyla 2 milyar euroluk tutarındaki Türk otomotiv sanayisinin en büyük yatırımına imza atmıştı.
Ford Otosan, 2023 ilk yarı itibarıyla ‘Yeni Nesil Transit Custom’ ailesinin dizel ve şarj edilebilir, hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) versiyonları ile 2023 ikinci yarısından itibaren tam elektrikli ilk versiyonunu üretmeye başlayacağını duyurmuştu.
Verilen bilgiye göre, Ford’un Avrupa’da sattığı Transit ailesi araçların yüzde 87’sinin üretimini Kocaeli’de gerçekleştiren Ford Otosan, Ford’un ilk tam elektrikli ticari modeli E-Transit’i geçtiğimiz aylarda seri üretim için hattan indirmişti.
'AVRUPA İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI'
Elektrikli araç hakkında konuşan Ford Pro Avrupa Genel Müdürü Hans Schep, "E-Transit Custom, Avrupa'daki ticari araç operasyonlarımızın bir dönüm noktası ve Ford Pro hedeflerimizi gerçekleştirme yolculuğumuzda son derece önemli bir adımı temsil ediyor. Avrupa'nın en çok satan ticari aracı tam elektrikli bir versiyon kazanırken, Ford Pro’nun tek noktadan üretkenliği artıran hizmetleriyle destekleniyor" değerlendirmesinde bulundu.
GÜCÜNÜ DIŞA AKTARABİLECEK
Yapılan açıklamaya göre, tam elektrikli E-Transit Custom 380 kilometre menzil sunuyor. Aracın, ProPower Onboard teknolojisi ile gerektiğinde aydınlatma ve elektrikli cihazlar için dışa aktarılabilir güç de sağlayabileceği aktarıldı.
Ford, 2024'e kadar Transit Custom ve Transit Courier ile Tourneo Custom ve Tourneo Courier modellerinin elektrikli versiyonlarını da yollar çıkaracak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!