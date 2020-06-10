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ABD'nin en büyük ikinci otomotiv üreticisi Ford, geçen yıl Volkswagen ile gerçekleştirdiği işbirliğini genişleteceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, önümüzdeki dönemde 8 milyon adet ticari aracın üretileceği kaydedildi.

Avrupa pazarı için yeni bir elektrikli model üzerinde çalıştığını da kaydeden Ford, 2023 yılından itibaren bu araçtan 600 bin adet üretebileceğini bildirdi.

Anlaşma kapsamında Ford orta seviye bir hafif ticari araç geliştirecek ve üretecek. Araç Volkswagen tarafından da satılacak. Ford, Volkswagen ticari araç birimi tarafından geliştirilecek ve üretilecek bir şehir vanı için 2022 yılından itibaren işbirliği yapacak.



Ayrıca iki şirket ileri bir tarihte Ford tarafından geliştirilecek 1 ton sınıfında bir kargo vanı, Ford Ranger platformunu kullanarak orta seviye bir hafif ticari araç için de işbirliği yapacak.

Ford'un hafif ve ağır ticari araçları Ford Otosan fabrikasında üretiliyor.

Ford ile Volkswagen'in imza attığı anlaşmaya göre, iki grubun ticari araçlarını geliştirme görevi Ford'a verilmişti. Buna karşılık Volkswagen cephesi ise, elektrikli ve otonom araç teknolojilerini Ford ile paylaşmayı kabul etmişti.