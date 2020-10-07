Forbes açıkladı... Pandemi listeyi değiştirdi!

Ekonomi dergisi Forbes, yılın en çok kazanan 10 aktrisini açıkladı... Pandemi 2020'nin en çok kazanan kadın oyuncuları listesini şüphesiz etkiledi. Covid-19 nedeniyle pek çok filmin askıya alınması, Netflix, Amazon Prime gibi dijital platformları öne çıkardı. Bu durum oyunculara da yansıdı. Bunun yanında Hollywood'da kadın ve erkek oyuncuların kazançları arasında hala uçurum olduğu göze çarptı.