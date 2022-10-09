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Folik asit eksikliğine dikkat edin! Folik asidin faydaları saymakla bitmiyor!

Folik asidin faydaları saymakla bitmiyor!

Folik asit vücudumuz için önemli enzimler arasında yer alıyor. Özellikle hamilelik döneminde kadınların folik asit düzeyleri düşebiliyor. Düzenli olarak alınması gereken folik asit B vitaminleri ailesinin alt grubunda yer alıyor.

09.10.2022 - 05:41 | Güncelleme: ABONE OL

  • B VİTAMİNİN ALT GRUBU

    Folik asidin bu kadar yararlı olmasının nedeni ise vücutta homosistein düzeyini azalttığı içindir. Homosistein ise vücut içerisinde yer alan bir aminoasittir. B vitamini yani Folik asit eksikliği vücut içerisinde homosisteinin birikmesine neden oluyor.

    Homosisteinin birikmesi de kanda yüksek seviyelere ulaştığı zaman kalp krizi, inme, bacaklarda dolaşım bozukluğu, bunama ve kanserin bazı çeşitlerinin oluşmasına sebebiyet verebiliyor.

  • Folik asit, homosistein seviyesini kanda azaltmak için B6, B12 vitaminleriyle beraber çalışır.

    Folik asit olarak bilinen folat genellikle hamile kadınlarda düşük seviyelerde seyreder. Doğurganlık döneminde olan her kadının 400 mikrogram folik asit kullanması önerilir.

    Folik asit sadece hamile kadınlarda değil genel olarak her insanda kontrol edilmesi gereken bir enzimdir.

  • FOLİK ASİT KULLANMANIN FAYDALARI

    - Smear testi ile saptanaa rahim ağızı kanseri lezyonları folik asit desteği ile önlenebiliyor ve hatta geri çevrilebiliyor.

    - Folik asit kalınbağırsakta oluşan poliplerin oluşumunu azaltıyor. Böylece alkolün yol açtığı kalın bağırsak kanseri de engellenebilir.

  • - Folik asit, alkolün kansere çevirdiği hücrelerin oluşmasında ve zararlarında koruyucu rol oynar.

    - Alkol alımının fazla tüketilmesi, düşük folik asit düzeyiyle beraber kanser riskini artırıyor. Destek olarak tüketilen folik asitler kanser oluşum riskini azaltıyor.

  • - Folik asit ile beraber B12 vitamini beyinde oluşan Alzheimer hastalığının oluşmasını engelliyor.

    - B6 vitamini ile beraber alınan folik asit ise ayak ve el damar hastalıkları, kalp krizi ve inme riskini azaltıyor.

    - Böbreklerinde problem yaşayan kişiler, diyaliz hastaları, tek böbrekli insanlar veya böbrekler yetmezliği olanların kalp ve damar ya da şeker hastalıklarından korunmaları için folik asit desteğini eksik etmemeleri gerekir.

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