Fokus filmi oyuncuları kimler? Fokus filmi konusu sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. 2015 yılı yapımı olan Will Smith ve Margot Robbie'nin başrolünde olduğu Fokus hakkında detaylar haberimizde...

FOKUS FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Margot Robbie, Will Smith, Rodrigo Santoro, BD Wong, Gerald McRaney

FOKUS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Nicky zamanının usta dolandırıcılarından biridir. Bir gün Jess Barrett adında genç güzel ve çekici bir kadın ile yolları kesişir. Sıradan bir kadın olmayan Jess, soygun konusunda en az Nicky kadar yeteneklidir! İkili büyük bir avın peşine düşme planı yaparken, hiç hesapta yokken birbirlerine de aşık olacaktır...