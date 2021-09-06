WhatsApp'ın bu sürümüne dikkat!

WhatsApp anlık mesajlaşma için en popüler uygulamalardan biri olmasına rağmen, tüm kullanıcılar sunduğu her özellikten memnun değil. Uygulamanın daha kullanıcı dostu sürümü arayanlar, WhatsApp'ın resmi sürümünden çok daha fazla seçenek sunan değiştirilmiş sürümlerini yükleme yoluna gidebiliyor. Böylece dinamik şablonları seçme veya silinen mesajları okuma yeteneği gibi özelliklere kavuşuyor.
Bu tür uygulamalarda içerik oluşturucular, çalışmalarından para kazanmak için genellikle çeşitli reklamlar yayınlama yoluna gidiyor. Diğer taraftan, kullanıcıların bu modlara ilgisinden faydalanan ve genellikle reklam yoluyla kötü amaçlı kod dağıtan dolandırıcılar da mevcut. Buna bir örnek, Triada Truva Atı ve reklam kitaplıklarından birini içeren FMWhatsapp – 16.80.0 sürümü.
YASA DIŞI FAALİYETLERE KARŞI SAVUNMASIZ BIRAKIYOR...
FMWhatsapp modunun tehlikeli sürümünde Triada Truva Atı bir arabulucu görevi görüyor. Truva Atı ilk olarak kullanıcının mobil cihazı hakkında veri topluyor ve ardından sahibinin emriyle diğer Truva atlarından birini akıllı telefona indiriyor.
Bu Truva Atları bağımsız olarak reklamlar başlatabiliyor, cihaz sahibine ücretli abonelikler verebiliyor, hatta WhatsApp hesabına giriş yapabiliyor, giriş onaylama SMS'ini yakalayıp işi bitince silebiliyor ve kurbanı telefonları aracılığıyla yapılan yasa dışı faaliyetlere karşı savunmasız bırakabiliyor.
Siber güvenlik kuruluşu Kaspersky’nin uzmanlarından Igor Golovin, FMWhatsapp moduyla ilgili olarak şu uyarıları yaptı:
“Bu uygulamayı kullanıcı kendi isteğiyle yüklediği için potansiyel tehdidi tanımlaması zor. Ancak siber suçluların bu tür uygulamalardaki reklam blokları aracılığıyla kötü amaçlı dosyaları yaymaya başladıklarını gözlemliyoruz. Bu nedenle yalnızca resmi uygulama mağazalarından indirilen mesajlaşma yazılımlarını kullanmanızı öneririz. Bunlar arzulanan bazı ek işlevlere sahip olmayabilirler, ancak akıllı telefonunuza bir sürü kötü amaçlı yazılım da yüklemezler.”
NELERE DİKKAT ETMELİ?
Uzmanlar, FMWhatsapp ve benzeri modlara karşı güvende kalmak için şunları öneriyor:
- Uygulamaları yalnızca resmi mağazalardan ve güvenilir kaynaklardan yükleyin.
- Yüklü uygulamalara hangi izinleri verdiğinizi kontrol etmeyi unutmayın. Bazıları çok tehlikeli olabilir
- Akıllı telefonunuza güvenilir bir mobil antivirüs yazılımı yükleyin. Bu yazılımlar olası tehditleri tespit edip, önlemeye yarayacaktır.
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