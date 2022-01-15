Flurona'dan korunmak için Covid-19 ve grip aşısı önerisi

Gribin (flu) influenza virüsünün yaptığı hastalığa verilen isim olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Bengisu Ay, Covid-19 virüsünün de soğuk algınlığı/grip benzeri tablo yapan bir hastalık etkeni olduğunu aktardı.
Uzm. Dr. Ay, "Grip ve Covid-19 bulaşıcı solunum yolu hastalıklarıdır ve ikisi birbirinden farklı virüslerdir. Soğuk algınlığı/grip benzeri tablo yapan respiratory syncytial virus, rhinovirus, parainfluenzavirus, adenovirus, coronavirus, enterovirus gibi daha birçok virüs vardır. Grip benzeri hastalıklarda etkene göre farklı olan kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan ani başlangıçlı yüksek ateş, genellikle kuru öksürük, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, boğaz ağrısı, burun akıntısı veya burun tıkanıklığı, ciddi halsizlik, yorgunluk, titreme, bazen ishal ve kusma görülür." değerlendirmesinde bulundu.
"2 HAFTA YA DA DAHA UZUN SÜRE DEVAM EDEBİLİR"
Ay, öksürüğün daha ağır olabileceğini ve 2 hafta ya da daha uzun süre devam edebileceğini belirterek, şunları kaydetti: "Yaşlılarda, çocuklarda, gebelerde ve kronik hastalığı olanlarda ağır seyretmekte, zatürre, bronşit, sinüs ve kulak enfeksiyonları gelişebilmekte ve hastane yatışlarına ve hatta ölümlere neden olabilmektedir. Yalnızca semptomlara dayanarak grip veya Kovid-19 olup olmadığınızı kesin olarak söylemek imkansızdır.
Bazı semptomlar benzer olduğundan, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre bir tanıyı doğrulamak için test yapılması gerekir. Flurona terimi, her iki rahatsızlığın aynı anda varlığını belirtmek için tasarlanmıştır ve ayrı bir hastalığı göstermez. Grip ve Covid-19'u kesinlikle aynı anda kapabilirsiniz, bu da bağışıklık sisteminiz için kötü olabilir. Hastaneye yatışları ve ağır hastalıkları önlemenin en etkili yolu CDC'nin de önerdiği gibi hem oldukça etkili hem de kolay uygulanabilen influenza ve Covid-19 aşılarıyla aşılanmaktır."
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!