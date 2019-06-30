Yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalan ve dinleyicilerinin istek parçalarını seslendiren başarılı popçu, 2 bin kişinin 4 saat öncesinden doldurduğu mekanda hayranlarını 'Hisset Beni' parçasıyla selamladı.

Sık sık sahneden sevenleriyle sohbet eden Gülşen, "Hepiniz çok güzelsiniz, ayağınıza sağlık şeref verdiniz. Her konserim de sanki ilk defa sahneye çıkıyormuşum gibi heyecanlanıyorum bu gece de öyleyim. Bu gün sizin için en ama en güzel şarkılarımı söyleyeceğim'" diyerek, 'Dan Dan', 'Yatcaz Kalkcaz', 'Ordayım', 'Bangır Bangır', 'Seyre Dursun Aşk' gibi akıllarda yer etmiş şarkılarını da seslendirdi.

Enerjisi ve sahne danslarıyla dikkat çeken Gülşen, şarkı aralarındaki esprileriyle de geceye renk kattı.