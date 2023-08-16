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        Florit nedir, nerelerde kullanılır ve özellikleri neler? Florit Türkiye'de nereden çıkarılır?

        Saydam ve yarım saydam özellikte florit, farklı renklerde bulunabildiği gibi renksiz de olabilen bir mineral olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğada çok sayıda renk çeşitliliğine sahip olan minerallerden biridir. İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2023 - 20:32
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        Florit nedir, nerelerde kullanılır?
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        Florit kelimesi, akmak anlamına gelen Latince “fluere” kelimesinden türetilmiştir. Bunun sebebi düşük ergime noktasına sahip olmasıdır. Eski Yunanlılar, Çinliler ve Kızılderililer bu minerali süs eşyası olarak kullanmışlardır. Florit nedir? Nerelerde kullanılır? Türkiye’de nereden çıkarılır? Florit madeni kullanım alanları nelerdir? Nerede kullanılır ve florit madeni ne işe yarar? İşte, detaylar.

        Florit Nedir?

        Kalsiyum florür bileşiğinden oluşan bu mineral, kübik sistemde kristalleşmektedir. Mohs sertliği 4 olan mineral, ısıtıldığı zaman fosforesan özellik göstermektedir. Yaygın kullanım alanı çelik metalürjisidir. Çelik üretimi sırasında demire eklenir ve ergime kolaylaştırılır. Diğer bir kullanım alanı ise hidroflorik asit üretimidir. Kimya endüstrisinde asitin önemi büyüktür. Benzin, cam, plastik ve haşere ilaçlarının üretiminde florit kullanılmaktadır. Florit kullanım alanı olarak çeşitlilik taşımaktadır. Bu alanlar dışında çimento, renkli cam, optik endüstrisi ve seramikte de kullanılmaktadır.

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        Florit Nerelerde Kullanılır?

        Mineral genellikle ABD, Almanya ve İngiltere’de bulunuyor. Kalsiyum ve florür içeren mineral alüminyum, demir çelik, kimya, cam, seramik, sanayi ve mobilya sektöründe çokça kullanılmaktadır. Jeolojik zamanlarda oluşan bu taş ışığa tutulduğunda mor renkte parlar. Bu onun diğer taşlardan ayırt edici özelliğidir. Kolayca eriyen yapısı sebebiyle metalik cevherlerin eritilmesinde akı olarak kullanılmaktadır. Bu akı metal cevherindeki saf olmayan maddelerin giderilmesine yardımcı olur. Çelik eşya üretiminde de floritten çokça yararlanılmaktadır. Flor elementi endüstriyel kullanımının mihenk taşlarından biridir. Florit bizim başlıca flor kaynağımızdır. İlk büyük ölçekli flor üretimi 2. Dünya Savaşı sırasında gerçekleşmiştir. Teflon ticari adı altında bilinen bu mineral; diş macunlarında, soğutucu olarak, cam ve porselen türlerinde ve kimya alanında çokça kullanılmaktadır.

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        Florit Türkiye'de Nereden Çıkarılır?

        Ülkemizde yıllık ortalama 6000 ton florit kullanılmaktadır. Florit yatakları ülkemizde Yozgat, Elazığ, Kırşehir, Adana, Eskişehir, Kütahya (Tavşanlı) bölgelerinde bulunmaktadır. Ancak çoğunun küçük rezervlerden oluştuğunu söyleyebiliriz.

        Florit Madeni Kullanım Alanları

        Florit mineralinin kullanım alanları olarak geniş bir ölçüde değerlendirilebilir. İşte, florit madeni kullanım alanları:

        • Seramik sanayi
        • Cam, mobilya ve çimento sanayi
        • Hidroflorik asit üretimi
        • Çelik üretimi
        • Teleskoplar
        • Kamera merceği
        • Diş macunu olarak
        • Optik lensler
        • Alüminyum ve diğer metal alaşımların imalatı
        • İlaçlar
        • Boyalar
        • Demir-çelik sanayisinde curüf yapıcı olarak
        • Doğal taş olarak

        Florit Nerede Kullanılır?

        Eski çağlarda yaygın olarak kullanılan florit mineralinin kullanımı günümüzde de devam etmektedir. Mineral, eski çağlarda kadeh, kupa ve dekoratif eşya yapımında tercih edilmektedir. Ayrıca sakinleştirici bir etkisi olduğuna inanıldığından dolayı muska yapımında da kullanılmaktaydı. Florit taşı günümüzde sağlık sorunları için de kullanılmaktadır. Genellikle enerjisel boyuttaki faydalarından yararlanılmak istenmektedir. İçme suyu sistemlerinde, teflon üretiminde, seramik ve metalürji, Optik ve taş işçiliği endüstrilerinde, özel cam yapımında, soğutucu akışkanlar yapmak için, kimya endüstrisinde florit yaygın olarak kullanılmaktadır.

        Florit Madeni Ne İşe Yarar?

        Florit, % 51.3 Kalsiyum, % 48.7 fluor içermektedir. Madenciliğine 1775 yılında İngiltere’de ve 1820-1840 yılları arasında ABD’nin farklı eyaletlerinde başlanmıştır. Özellikle 1. ve 2. Dünya savaşları sırasında mineralin önemi daha da artmıştır. Florit madenciliğinde derin yataklarda çoğunlukla yeraltı işletme teknikleri uygulanırken sığ ve geniş yataklarda açık işletme yöntemi uygulanmaktadır. Florit madeninin başlıca kullanım alanları demir-çelik sanayi, kimya sanayi ve alüminyum sanayidir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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