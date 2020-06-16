Süper Lig'in 27. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve sağ dizde darbeye bağlı ileri esneme sonucu iç yan bağında tama yakın, ön çapraz bağında ise kısmi yırtık tespit edilerek sezonu kapayan Andone, veda mesajı yayınladı. Andone'nin Instagram paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Bu sezon geçirdiğim iki sakatlıkla birlikte, sezon benim için bitti. Bu harika kulübe gelirken hayalini kurduğum golleri atamadığım için çok üzgünüm. Futbolumu sergileme imkanına sahip olamadığım için birçok insanı hayal kırıklığına uğrattığımı hissediyorum. Üzgünüm. Galatasaray'a çok fazla katkı sağlayamasam da bu formayı giyip, bu kulübü temsil ettiğim için ayrıcalıklı hissettim. Sevginiz ve tutkunuz için, dünyanın en iyi taraftarlarından biri olduğunu gösteren Galatasaray taraftarına teşekkür ederim"