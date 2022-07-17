6 numara bulundu! Galatasaray, Florian Grillitsch'i transfer etti! Florian Grillitsch kimdir, kaç yaşında ve kariyeri nasıl? Son dakika GS transfer haberleri

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray ikinci orta saha transferini noktalamak üzere... Sarı-kırmızılılar bonservisi elinde bulunan 26 yaşındaki Avusturyalı orta saha Florian Grillitsch ile anlaşma sağladı!

Uzun süre William Carvalho ve Idrissa Gana Gueye ile temaslarda bulunan sarı-kırmızılılar, bu oyuncuların yüksek maliyetleri nedeniyle rotasını son olarak Hoffenheim'da oynayan Grillitsch'e çevirdi.

Bonservisi elinde bulunan Avusturyalı yıldız ile masaya oturan Galatasaraylı yetkililer 26 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağladı. Grillitsch'in kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçmesi ve imzayı atması bekleniyor.

FLORIAN GRILLITSCH KİMDİR?

Avusturya'da 1995'te doğan Florian Grillitsch futbola ülkesi ekiplerinden St. Pölten'de başladıktan sonra Werder Bremen'in altyapısına transfer oldu. Buradan 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Hoffenheim'a 2017'de transfer olan 26 yaşındaki yıldız geçirdiği beş sezonda 130'u ilk 11 olmak üzere 151 maça çıktı ve 8 gol katkısı sağladı.

6 numarada forma giyen Florian Grillitsch 1.87 boyunda. Geçen sezonun bir kısmını savunmada stoperde de oynayan Avusturyalı futbolcu, ülkesinin milli takım formasını da 33 kez terletti.